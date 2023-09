"Nieuniknione rewolucje" - w energetyce, mieszkalnictwie, podatkach

Motorem polskiej gospodarki ma być zielona energia, dlatego Trzecia Droga stawia na "rewolucję, która jest koniecznością" - energię wiatrową, słoneczna i biogazownie.



Problemy Polaków z mieszkaniami Trzecia Droga chce rozwiązać poprzez uwolnienie wszystkich terenów z zasobów komunalnych, budowę mieszkań pod wynajem i zagospodarowania tysięcy niewykorzystanych pustostanów.

Zamiast reklamowanego przez partię rządzącą programu 800 plus, Trzecia Droga chce wprowadzenia rodzinnego PiT-u - "im więcej dzieci, tym niższe podatki". Ma to wpłynąć nie tylko na ich obniżenie, ale tez na zwiększenie dzietności, której nie zwiększył flagowy projekt Prawa i Sprawiedliwości - 500 plus.