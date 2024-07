Ważne są nie tylko stopy procentowe. Debata TEP i „Rzeczpospolitej”

Oceniając aktualną sytuację profesor Tyrowicz mówiła, że: „jesteśmy bardzo daleko od utrzymania dynamiki cen w celu inflacyjnym w rozsądnych horyzoncie (…) przed nami droga wyboista”. Jedną z niewiadomych jest to, co stanie się z częścią środków wynikających z rosnących dochodów, odkładanych obecnie przez konsumentów w bankach. Nie wiemy, co z nimi zrobią i czy w najbliższym okresie przełoży się to na wyższą konsumpcję.

Przedstawione w trakcie dyskusji mechanizmy spadku relacji wartości kredytów do PKB pokazują, że pozostawały one poza wpływem polityki pieniężnej. Z punktu widzenia jej skuteczności konieczne jest podejmowanie odpowiednich decyzji w ramach prowadzonej polityki makroostrożnościowej. Powinna ona być ważnym instrumentem wspomagającym stabilizację cen i pozostawaniu gospodarki w równowadze.

Bank centralny ma do dyspozycji szereg instrumentów, a politykę pieniężną prowadzi w ramach konkretnych uwarunkowań prawnych. Profesor Sławiński zwrócił uwagę na monetyzację długu, jaka miała miejsce podczas pandemii COVID-19. Podjęto decyzje o skupie obligacji skarbowych. Płynne rezerwy emitowane przez bank centralny przekształcono wówczas w pieniądz, który następnie wykorzystały instytucje publiczne na zakupy towarów i usług. Tymczasem płynne rezerwy powinny być wykorzystywane w rozliczeniach między bankami.

Przypomnijmy, że w sprawie skali przeprowadzanego skupu aktywów lub interwencji walutowych decyzje podejmował zarząd NBP, a nie Rada Polityki Pieniężnej. Jest to o tyle ważne, że w obu przypadkach mówimy o instrumentach, które są zapisane w „Założeniach polityki pieniężnej”.

Co z zyskiem NBP

Kolejnym istotnym elementem, o którym nie powinniśmy zapominać, jest sprawa wypracowywanego przez NBP wyniku. Ostatnia strata NBP została częściowo ograniczona przez fakt posiadania środków na rezerwie rewaluacyjnej. W przyszłości należy zatem prowadzić ostrożną politykę, która pozwoli odbudować rezerwę rewaluacyjną. Oznacza to, że nawet jeśli pojawiłyby się zyski, to wpłaty do budżetu powinny być mniejsze. Pojawianie się strat w bilanse NBP może bowiem mieć wpływ na straty reputacyjne banku centralnego.