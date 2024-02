Trzy banki centralne w Europie z dużymi stratami. Ale to nie powód do niepokoju

Bundesbank poinformował, że stracił 21,6 mld euro, co „zjadło” niemal całe jego rezerwy, a 2,4 mld z tej straty zostanie pokryte właśnie z tych rezerw. — Te obciążenia finansowe utrzymają się zapewne przez kilka lat. Spodziewamy się, że będą znów znaczne w bieżącym roku — uprzedził prezes Joachim Nagel.

W tym roku niemieckie straty przekroczą pozostałe 700 mln euro rezerw, więc bank centralny będzie zmuszony przenieść straty na później, odłożyć je na bok, aby zrównoważyć je przyszłymi zyskami. — Z tego powodu nie spodziewamy się, abyśmy byli w stanie rozdzielać jakiekolwiek zyski w dłuższym okresie — zastrzegł prezes Nagel.

Bank centralny Holandii poinformował z kolei, że zanotował za 2023 r. ujemny wynik 3,5 mld euro z powodu podwyższenia przez EBC stóp procentowych dla zmniejszenia inflacji. Bank nie spodziewa się dalszych strat do 2029 r., które uda mu się pokryć swym kapitałem buforowym. „To oznacza, że nie jest obecnie rozważana rekapitalizacja przez skarb państwa jako alternatywa dla przywrócenia ochrony buforowej” — uspokoił bank.

Wyjaśnienia dotyczące EBC

Superbank z Frankfurtu wyemitował w ciągu dekady bilony euro nowych pieniędzy w ramach pobudzania gospodarki, mimo częstych ostrzeżeń konserwatywnych ekonomistów. Jego straty mogą nasilić krytyczne opinie, zwłaszcza jeśli krajowe banki centralne zwrócą się do rządów o zasilenie kapitału, co można będzie uznać za ratowanie ich finansów. Straty zmniejszyły przychody rządów, mogą prowadzić do dodatkowych wydatków, a rządy skłonić do zastanawiania się, jak działają ich instytuty emisyjne, co może zagrozić ich prawomocności i niezależności.

Najważniejsze instytucje, MFW i OECD twierdzą, że straty banków centralnych nie świadczą o błędach w polityce pieniężnej, ale zwykłym ludziom trudno zrozumieć te niuanse, bo banki centralne działają inaczej od zwykłych firm. Częste straty mogą jednak osłabić wiarygodność banków centralnych, bo inwestorzy mogą nabrać poczucie, że banki będą drukować puste pieniądze w dłuższym czasie.

Banki centralne nie działają jak banki komercyjne, mogą nawet funkcjonować z ujemnym kapitałem. Tak było z Bundesbankiem w latach 70., ujemny kapitał miały też m.in. Reserve Bank of Australia i Czeski Bank Narodowy. Niektóre z nich ostrzegały też, że taka sytuacja nie może trwać dłużej i może być potrzebna pomoc rządu w zasileniu kapitałowym.