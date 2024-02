Po tym, jak MF ogłosiło odłożenie o co najmniej pół roku uruchomienia obowiązkowego systemu e-fakturowania, chce teraz poznać opinie wszystkich zainteresowanych na temat tego, jaki ma być optymalny model działania tego systemu.

- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym jak będzie wyglądał ostatecznie system KSeF do konsultacji szczegółowych rozwiązań. Po spotkaniu w ubiegłym tygodniu zdecydowaliśmy się zmodyfikować nasz pierwotny pomysł na podział grup konsultacyjnych – powiedział Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Nawiązał przy tym do wcześniejszego spotkania z przedsiębiorcami w dniu 2 lutego 2024 r. Wówczas zapowiedziano, że nawet jeśli będą zmiany techniczne w Krajowym Systemie e-Faktur, to nie powinny one wpłynąć na przygotowania już poczynione przez firmy, zwłaszcza te większe.

MF chce przeprowadzić konsultacje w formie dziewięciu spotkań tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom funkcjonowania tego systemu, dotyczących różnych branż. Mają się one odbyć w formule hybrydowej. „Część uczestników zaprosimy do siedziby Ministerstwa Finansów, pozostali będą brać udział w spotkaniu online” – zapowiada resort, zastrzegając że w spotkaniach stacjonarnych będzie mogło brać udział nie więcej, niż 60 osób.

KSeF w różnych branżach

Pierwsze dwa spotkania odbędą się 16 lutego i będą poświęcone bezpieczeństwu i wydajności systemu oraz sprawom faktur konsumenckich i identyfikacji nabywcy. Kolejne dwa spotkania w dniu 21 lutego będą dotyczyły identyfikacji KSeF w przelewach z tytułu płatności za towary i usługi, a także problemów specyficznych dla branży faktoringowej. Także spotkania w dniu 22 lutego będą poświęcone problemom branżowym – chodzi o dostawców mediów (energii elektrycznej, wody, gazu itp.), a także firm paliwowych.

W trakcie dotychczasowych konsultacji podnoszono postulat, by KSeF wprowadzać etapami dla poszczególnych grup podatników VAT, np. najpierw objąć tym obowiązkiem największe firmy, a potem coraz mniejsze. Ten postulat ma być omawiany na spotkaniu 29 lutego. Tego samego dnia odbędzie się spotkanie poświęcone KSeF w samorządzie terytorialnym. Ostatnie spotkanie dniu 1 marca ma dotyczyć spraw szkoleń i akcji informacyjnej o systemie, którą planują władze skarbowe.