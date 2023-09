Trzęsienie ziemi na rynku audytu. Zakaz dla Deloitte

Biegłych rewidentów jest coraz mniej

W Polsce na koniec 2022 r. było 5,1 tys. audytorów, ale zawód wykonuje tylko 2,7 tys. osób. Spadkowy trend widać już od kilku lat. Przedstawiciele branży narzekają na przeregulowanie i liczne sankcje grożące audytorom i firmom audytorskim. Odstrasza to kandydatów do tego zawodu, a „weteranów” skłania do zmiany profesji. Z posiadaną wiedzą mogą bez problemu świadczyć np. usługi doradcze, które nie są obwarowane tak srogimi restrykcjami. Z drugiej strony nadzorca podkreśla konieczność mocnego uregulowania audytu, bo badanie sprawozdań przekłada się na wzrost zaufania do firm i buduje wartość dodaną gospodarki. Pomiędzy branżą a Polską Agencją Nadzoru Audytowego jest wiele problematycznych obszarów. Samorząd zawodowy zgadza się, że audyt jest zawodem zaufania publicznego. Podkreśla jednak, że jeśli władze spółki ukryją lub sfałszują dane, to audytor często nie jest w stanie tego wykryć. W świadomości opinii publicznej jest zaś wskazywany jako winny niedopatrzenia.