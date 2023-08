Sejm przyjął we środę wszystkie poprawki Senatu do pakietu ustaw dotyczących rynku finansowego. Jedna z nich zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego ma zyskać uprawnienie do szerszego informowania europejskich instytucji odpowiedzianych za nadzór nad rynkiem. Informacje te mają dotyczyć osób pełniących funkcje we władzach podmiotów nadzorowanych przez KNF. Przekazywanie tych informacji ma służyć, jak to ujęto w poprawce „ocenie kompetencji i reputacji” tych osób. Dotyczy to także danych objętych różnymi rodzajami tajemnicy zawodowej.

Inna przyjęta poprawka zakłada, że kary administracyjne nakładane za prowadzenie działalności na rynku kapitałowym bez pozwolenia KNF będzie można stosować także za naruszenia prawa, do których doszło przed wejściem w życie uchwalonej właśnie noweli. Biuro legislacyjne Sejmu zwracało uwagę, że takie wsteczne stosowanie przepisów narusza Konstytucję, ale mimo tych ostrzeżeń posłowie przyjęli poprawkę.

Ustawa, której pełen tytuł brzmi „o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku” ma na celu m.in. zagwarantować większe bezpieczeństwo osobom inwestującym w różne nowoczesne instrumenty finansowe. Instytucjom finansowym zostanie ograniczona możliwość oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego. Projekt określa minimalną wartość nominalną takich obligacji jako 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażoną w złotych. Sprzedaży obligacji klientom detalicznym miałaby następować wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych. Wprowadzono też zakaz zaciągania pożyczek od osób fizycznych przez alternatywne spółki inwestycyjne.

W tej samej ustawie zawarto kilka zmian dotyczących podatków związanych z transakcjami na rynku finansowym (w tym np. doprecyzowanie regulacji CIT od sprzedaży wierzytelności przez banki na rzecz funduszy inwestycyjnych). Jednak w trakcie prac legislacyjnych dodano też przepis o akcyzie, dotyczący rynku nie tyle finansowego, co alkoholowego. Obniża ona o połowę stawkę akcyzy na alkohole produkowane w małych gorzelniach (takich, w których produkuje się nie więcej niż 10 hektolitrów czystego spirytusu rocznie). Zmiana ta ma poprawić opłacalność produkcji regionalnych napojów alkoholowych na małą skalę. Choć zmiana ta dotyczy tak podstawowej kwestii jak stawka podatku i nie była społecznie konsultowana, to Senat nie zgłosił do niej zastrzeżeń.