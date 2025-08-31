Aktualizacja: 31.08.2025 10:01 Publikacja: 31.08.2025 09:31
Frankenstein
Oscar Isaac we „Frankensteinie”
Foto: materiały prasowe
Guillermo del Toro kocha potwory, ale też pozwala im rozkwitać. Nie uosabia ich zwykle ze złem, raczej pokazuje samotność, tragedię. Po „Labiryncie Fauna”, a przede wszystkim pięknym „Kształcie wody”, który zresztą tutaj, w Wenecji, został nagrodzony Złotym Lwem, a niedługo potem, w 2018 roku, zdobył Oscara dla najlepszego filmu roku – przyszła kolej na „Frankensteina”.
Del Toro twierdzi, że jako siedmiolatek zobaczył film Jamesa Whale’a z 1931 roku o stworzonym przez Victora Frankensteina monstrum. Miał 11 lat, gdy przeczytał książkę Mary Shelley z 1810 roku.
– Wychowałem się w ultrakatolickim świecie, gdzie wszystko było czarno-białe. Byłeś pół-aniołkiem albo uosobieniem zła. A nagle zrozumiałem, że nie trzeba być perfekcyjnym, że inność też ma swoją wartość – mówi reżyser i przyznaje, że o filmie o Frankensteinie myślał od blisko czterdziestu lat.
Pierwszego dnia zdjęć przyniósł na plan rysunek, który zrobił jeszcze jako uczeń. Historię Victora Frankensteina, który stworzył żywą, ale nieśmiertelną i bardzo różną od człowieka istotę, ubrał na ekranie w perfekcyjną formę. Scenografia, efekty specjalne, kostiumy i oczywiście charakteryzacja – wszystko jest tu z najwyższej półki. Podobnie jak aktorzy: znany ze współpracy z braćmi Coen Oscar Isaak w roli Victora i Jacob Elordi jako stworzony przez niego potwór.
Guillermo del Toro
W historii kina powstało kilkaset filmów opartych na motywach Frankensteina, w tym blisko 100 bezpośrednich adaptacji pełnometrażowych. Najpopularniejsza w ostatnich czasach była chyba „Frankenstein” Kennetha Branagha z Robertem De Niro w roli głównej. Większość współczesnych wersji akcentowała problem inności, samotności, rodzącej agresję niemożności znalezienia miejsca w świecie. U Del Toro te motywy też są, ale jednak najważniejsza staje się dla niego relacja ojciec–syn.
– Gdybym zrealizował ten film 20 lat temu, to pewnie patrzyłbym na wszystko oczami „syna”, czyli stworzonego przez Victora monstrum – powiedział mi w rozmowie reżyser. – Dziś moja perspektywa zmieniła się. Mam dwoje dorosłych dzieci, więc najbliższe są mi dylematy Victora.
Czytaj więcej
Polska koprodukcja mniejszościowa „Ojciec” Terezy Nvotovej miała światową premierę w weneckich „H...
Niby wszystko we „Frankensteinie” gra, a jednak pozostaje po nim niedosyt. Może w filmach o monstrach zdążyliśmy się przyzwyczaić do ujęć bardziej wyrafinowanych, wpisanych we współczesne dylematy jak choćby w „Kształcie wody” samego Guillermo del Toro czy w „Biednych istotach” Yorgosa Lanthimosa. No, ale jak by nie było, sukces kasowy „Frankenstein” z pewnością odniesie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Guillermo del Toro kocha potwory, ale też pozwala im rozkwitać. Nie uosabia ich zwykle ze złem, raczej pokazuje samotność, tragedię. Po „Labiryncie Fauna”, a przede wszystkim pięknym „Kształcie wody”, który zresztą tutaj, w Wenecji, został nagrodzony Złotym Lwem, a niedługo potem, w 2018 roku, zdobył Oscara dla najlepszego filmu roku – przyszła kolej na „Frankensteina”.
Del Toro twierdzi, że jako siedmiolatek zobaczył film Jamesa Whale’a z 1931 roku o stworzonym przez Victora Frankensteina monstrum. Miał 11 lat, gdy przeczytał książkę Mary Shelley z 1810 roku.
Polska koprodukcja mniejszościowa „Ojciec” Terezy Nvotovej miała światową premierę w weneckich „Horyzontach”
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Rozpoczęła się produkcja pomysłu scenariuszowego Krzysztofa Kieślowskiego niezrealizowanego za jego życia – mówi...
Otwierający festiwal w Wenecji film „La Grazia” Paola Sorrentino opowiada o fikcyjnym prezydencie Włoch, który k...
W ostatni weekend wakacji (29–31 sierpnia 2025) malownicze Sokołowsko znów stanie się stolicą kina. 14. edycja F...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Festiwal w Wenecji, który rozpoczyna się w środę 27 sierpnia przyciąga twórców o wielkich nazwiskach - m. in. Ja...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas