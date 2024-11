Sprawa Karoliny Rozwód. W polskim kinie wrze, sytuacja przypomina horror

Organizacje filmowe zaniepokojone sytuacją wokół PISF

6 października o godz. 23:19, Karolina Rozwód wysłała do organizacji filmowych e-mail, w którym m.in. pisała: „Wymuszono na mnie podpisanie formularza zrzeczenia się funkcji, grożąc zainteresowaniem prokuratury i kłopotami; uczynił to Pan Dyrektor Maciej Dydo w obecności Pani Minister Hanny Wróblewskiej” (…) „Nie rozumiem, gdzie i kiedy mogłam popełnić przestępstwo”. Ten fragment listu zarząd Gildii Reżyserów zacytował w piśmie skierowanym do minister Hanny Wróblewskiej, prosząc o spotkanie.

Czytaj więcej Film Agnieszka Holland na Kongresie Kultury: Niezależność artystów nie jest pewna Wybitna reżyserka mówiła o klientyzmie artystów, jak zawiedli w czasie rządów PiS, strachu teraz i zastraszaniu – także w kontekście sytuacji w PISF. Gildia Reżyserów Polskich żąda wyjaśnień w tej sprawie po zwolnieniu dyrektor Karoliny Rozwód. 8 listopada, gdy będzie trwał Kongres Kultury, zbierze się rada PISF.

Również w czwartek pełnomocnik Karoliny Rozwód, mecenas Przemysław Bryłowski, przesłał do Polskiej Agencji Prasowej oświadczenie, w którym pisał: „Na mojej klientce wymuszono podpisanie formularza zrzeczenia się funkcji, grożąc zainteresowaniem prokuratury i 'kłopotami'”.

Z kolei na antenie RDC ministra Hanna Wróblewska skomentowała sytuację słowami: - Nie identyfikuję się z opisem rozmowy, który ona przedstawiła ostatnio w mediach. Nie było żadnych nacisków, nie było żadnych szantaży, nie było żadnych presji. Każda z nas wytłumaczyła sobie pewne kwestie i podjęła takie, a nie inne decyzje.

Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzą postępowania przygotowawcze w sprawie zawiadomień złożonych w okresie od kwietnia do czerwca 2024 roku do prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dotyczących byłego Dyrektora Radosława Śmigulskiego.

W sprawie Karoliny Rozwód przegrane jest polskie kino

W środowisku filmowym panuje przekonanie, że wielkim przegranym tej sytuacji jest polskie kino.