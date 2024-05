Festiwal w Cannes. Złota Palma dla „Anory” Seana Bakera

Złota Palma dla amerykańskiego filmu „Anora”

„Anora” to imię seksworkerki. Dziewczyny, która tańczy na rurze w nowojorskim klubie, a czasem też idzie z bogatymi klientami do łóżka wykłócając się o pieniądze. Pewnego dnia wpada w oko rozwydrzonemu dupkowi, który mieszka w luksusowym domu i otoczony jest stosami ludzi, którzy są w każdej chwili na jego usługi. Nie, nie jest młodym biznesmenem ani specjalistą od sztucznej inteligencji. Jest synem rosyjskiego oligarchy. Chłopakiem, któremu się szastając pieniędzmi rodziców, może sobie pozwolić na wszystko. Seks z Anorą wyjątkowo mu się podoba, więc w czasie wycieczki do Las Vegas, żeni się z nią w jednej z tamtejszych kapliczek. I wszystko jest jak w bajce, dopóki informacja o ślubie syna z nowojorską prostytutką nie dotrze do jego rodziców w Rosji. Jak się skończy afera – można się domyślać. Problem w tym, że dziewczyna zdążyła uwierzyć, że świeżo poślubiony „mąż” naprawdę się w niej zakochał, on tymczasem urywa się i uciekając przed rodzicami pije na umór i chroni się w miejscach, które zna najlepiej czyli w szemranych nocnych klubach. Jak się skończy jego „ucieczka” – nietrudno zagadnąć, wróci grzecznie z rodzicami do Rosji. Anora zaś, potraktowana jak śmieć, stwardnieje. Baker zrobił film o sile pieniądza, ale też o upokorzeniu. Chwilami zabawny, chwilami nużący i zbyt długi, gdy rosyjskie sługusy jeżdżą od klubu do klubu pokazując zdjęcie małolata.

— Mój sen się spełnił – powiedział Sean Baker, odbierając Złotą Palmę i dziękując swoim bliskim, swoim przyjaciołom, mistrzom i współpracownikom.

„Nasiona świętej figi”

Jury nie spełniło snu wielkiej postaci współczesnego kina – Mohammada Rasoulofa, którego pokazane w ostatnim dniu festiwalu „Nasiona świętej figi” wybijały się wysoko ponad wszystko, co w konkursie było przedtem. Irański dysydent, który uciekł z kraju, gdy sąd apelacyjny utrzymał wyrok skazujący go na osiem lat więzienia, chłostę, przepadek mienia i zakaz pracy – zrobił film wstrząsający. Zajrzał do domu urzędnika państwowego, który właśnie dostał awans na sędziego śledczego. Na stanowisko, które zmuszało go do podpisywania wyroków śmierci dla dysydentów i dla osób protestujących przeciwko reżimowi. Pokazał jego dom: oddaną żonę, która cieszy się, że dostaną większe mieszkanie w strzeżonym osiedlu i dwie dorastające córki, które na ekranie telefonów obserwują uliczne protesty, siły porządkowe bijące ludzi, krew na chodnikach. I chcą pomóc przyjaciółce, której twarz po ostrzelaniu śrutem spływa krwią. Pokazał też jak człowiek, który początkowo miał nawet pewne wątpliwości, twardnieje i staje się groźnym tyranem. Wielkie, mądre kino. Specjalna nagroda jury jest dla tego wielkiego, poruszającego filmu i dla wspaniałego mądrego artysty czymś wręcz niestosownym.

„All We Imagine as Life”

Dobrze, że jury nie pominęło w werdykcie filmu młodej Hinduski Payal Kapadii. Jej „All We Imagine as Life” to opowieść o dwóch pielęgniarkach, które pracują w tym samym szpitalu i razem mieszkają. Starsza została wydana za mąż za nieznanego jej człowieka, który zresztą pięć dni po ślubie wyjechał do Niemiec. I choć słuch o nim zaginął, kobieta dochowuje mu wierności. Młodsza dziewczyna chce sprzeciwić się woli rodziców, którzy już szukają dla niej męża i pójść za głosem własnego serca. A jest jeszcze trzecia kobieta – najstarsza z nich, która wiele przeżyła i wiele rozumie. Kapadia zrobiła film o dojrzewaniu do samodzielności, o próbie pozwolenia sobie na zerwanie z tradycją, na stanowienie o sobie i swoim życiu. Ważny film.