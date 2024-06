Fentanyl zbiera śmiertelne żniwo. Będzie dodatkowy monitoring recept

Izabela Leszczyna do Janusza Cieszyńskiego: Recepty na opioidy? Muszę naprawić to, co pan zepsuł, powinien pan milczeć

W ostatnim czasie fentanyl jest także głośnym tematem wśród polityków. Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, a także były wiceminister zdrowia, który w resorcie zdrowia nadzorował projekt e-Recepty, w Sejmie podkreślał, że „po ubiegłotygodniowych apelach o zajęcie się sprawą opioidów jest pierwszy ruch minister zdrowia Izabeli Leszczyny”. „Okazało się, że do tej pory NIKT nie monitorował tego tematu. Nic dziwnego, skoro od pół roku nie ma Głównego Inspektora Farmaceutycznego” – podkreślał polityk.

Na odpowiedź minister zdrowia Izabeli Leszczyny długo nie trzeba było czekać. „Sprawą preskrypcji leków, nie tylko opioidów (!), zajmuję się od kilku miesięcy, bo muszę naprawić to, co Pan zepsuł. A że jest co naprawiać, to kto jak kto, ale Pan, zamiast pokrzykiwać z mównicy, powinien milczeć” – napisała Leszczyna w mediach społecznościowych. „Pani minister, za moich czasów wdrożono e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia, IKP i parę innych rzeczy z których korzystają miliony Polaków. Pani na razie wdrożyła mapę aptek w których można kupić tabletkę dzień po, więc pohamowałbym się z krytyką i zajął pracą” – stwierdził w odpowiedzi Cieszyński.

Czym jest fentanyl i dlaczego jest groźny?

Fentanyl stosowany jest w USA od 1960 roku jako dożylny środek znieczulający. To niezwykle silny syntetyczny opioid, podobny do morfiny, ale dużo silniejszy. Występuje często w postaci w postaci plastrów i pastylek do ssania, stosuje się go do leczenia ciężkiego i przewlekłego bólu spowodowanego nowotworami oraz innymi chorobami i urazami.