„Królestwo zwierząt” Thomasa Cailleya: Ludzie mutują jak po pandemii

Strach wybucha ze szczególną siłą, gdy w pobliżu rozbija się autokar dowożący nowych pensjonariuszy. Część pasażerów ginie na miejscu, część ucieka. Na liście zmarłych nie ma Lany. Francois, który gdzieś głęboko ma do siebie żal, że nie schował jej w domu, zaczyna jej szukać. Podwójny dramat przeżywa Emil. Chłopak tęskni za matką, a jednocześnie czuje, że zmieniają się jego potrzeby, na plecach pojawiają się dziwne wybrzuszenia kręgosłupa. Zamknięty w łazience wyrywa sobie spod paznokci szpony. Jego sekretu domyśla się dziewczyna z nowej szkoły, pozna go ojciec.

„Królestwo zwierząt” nie eksploatuje jednak wątków, które trafiłyby na pierwszy plan w horrorze czy filmie science fiction. Jest bardziej opowieścią o strachu przed obcym. A przecież zamieniony w ptaka mutant, z którym w lesie zaprzyjaźnia się Emile, jest równie przerażony jak ci, którzy na niego polują. Zaszczuty, tragiczny, łaknący odrobiny zrozumienia.

To również film o dramacie rodziny i o miłości. Trudnej. „Nie wiem czy bardziej boję się ją stracić, czy znaleźć” – mówi szczerze Francois, szukając w lesie żony. A przecież za chwilę los wystawi go na kolejną próbę. Zobaczy zmiany w zachowaniu syna. W łazience z zatkanej umywalki wyciągnie zwierzęce pazury. I stanie po stronie swojego dziecka. Zrozumie jego dramat, pomoże mu tak, jak tylko będzie mógł. Nie bacząc na własny ból, da mu wolność. Jedyną szansę, by mógł uniknąć zamknięcia w betonowym bunkrze i izolacji od świata.

No właśnie, bo „Królestwo zwierząt” jest również filmem o prawie do wolności. Czy „inny” musi być izolowany i prześladowany? Separowany od „normalnego” społeczeństwa? Co o nim wiemy?