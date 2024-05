Cannes 2024. „Franz” Agnieszki Holland zyskuje dystrybutorów

Ta biograficzna opowieść o wybitnym pisarzu Franzu Kafce, autorze m.in. powieści „Proces”, „Zamek, „Ameryka”, powstaje w Pradze. Agnieszka Holland dobrze się w Czechach czuje, płynnie mówi po czesku. Tu przecież, w praskiej szkole filmowej, skończyła reżyserię. Przyznaje, że kiedy w latach 60. z powodów politycznych nie mogła studiować w szkole filmowej w Łodzi i złożyła papiery do Pragi ważne było dla niej i to, że chce odkryć miasto Franza Kafki. „Pierwsze kroki w Pradze skierowałam właśnie na Stare Miasto, by odkryć tam jego ślady – powiedział niedawno dziennikarzowi Variety.

Z tamtego czasu zapamiętała wygląd miasta. Mówi: „Domy Starego Miasta i synagogi były pokryte patyną, wszędzie królowały żółć i ochra. Trudno wyobrazić sobie bardziej tajemniczy i fotogeniczny plan filmowy. Mam nadzieję, że właśnie to dzisiaj odtworzymy wraz z naszą niesamowitą czeską ekipą i międzynarodową obsadą”.

„Franz” Agnieszki Holland. Rozpoczęły się zdjęcia

We „Franzu” w roli tytułowej występuje Idan Weiss. W obsadzie są też m.in. Jenovéfa Boková jako Milena Jesenská, Carol Schuler jako Felice Bauer, Peter Kurth jako Hermann Kafka, Sebastian Schwarz jako Max Brod i Katarina Stark jako Ottla Kafka. Scenariusz napisał Marek Epstein we współpracy z reżyserką. Autorem zdjęć jest Tomasz Naumiuk, scenografię przygotowuje Henrich Boraros, a kostiumy Michaela Horačková Hořejší.

„Kino europejskie potrzebuje ambitnych historii biograficznych, aby przypominać twórczość swoich największych wizjonerów” – stwierdziła czeska producentka Sarka Cimbalová w rozmowie z „Variety”, dodając, że Agnieszka Holland nie przygotowuje apoteozy, lecz pokaże całe skomplikowanie osobowości i życia Kafki. Cimbalova już wcześniej współprodukowała inne filmy Holland - „Szarlatana”, „Zieloną granicę”.