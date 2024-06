Największe kino plenerowe w Polsce powraca

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia



Zaprezentujemy specjalnie wyselekcjonowany zestaw 43 wyjątkowych filmów. 2. edycję naszego kina plenerowego otworzy „Moje wielkie greckie wesele 2”. W naszym repertuarze zaprezentowane będą także współczesne hity, jak i kultowe klasyki. Pokazy będą odbywać się od 1 czerwca do 7 września, w każdy wtorek, czwartek i sobotę, w samym sercu Warszawy, tuż po zachodzie słońca.

W programie znalazło się mnóstwo znakomitej klasyki, m.in. „Pół żartem, pół serio” (najstarszy film w całym zestawieniu!), czy „Thelma i Louise”. Podczas kina plenerowego pokażemy również filmy z aktualnego repertuaru Kinoteki, m.in. tegorocznego zwycięzcę Oscara - „Anatomię upadku”, pełne wzruszeń „Poprzednie życie”, magiczną „La chimerę” oraz „Dream Scenario” z jak zawsze znakomitym Nicolasem Cage'm. Nie zabraknie też kultowych polskich produkcji – „Dzień świra”, „Kiler” oraz legendarnej wersji „Znachora” z 1981 roku. Wiemy, że tak bogaty repertuar może wymagać odpowiedniego nawigowania, dlatego miłośnikom filmów muzycznych szczególnie polecamy „La La Land”. Fanów komedii na pewno ucieszy obecność w programie „Legalnej blondynki”, „Green Booka” czy „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. Z kolei na amatorów mocnego kina gatunkowego czekać będą „RoboCop” i „Powrót żywych trupów".

Partnerem tytularnym tegorocznej edycji wydarzenia są Polskie Linie Lotnicze LOT. Narodowy przewoźnik na co dzień angażuje się we wspieranie kultury na swoich pokładach, docierając z przekazem do ponad 100 portów lotniczych na świecie. Tym razem postawił również na promocję hitów kinowych w wersji naziemnej. Akcja wielu tytułów z repertuaru LOT Kino Letnie toczy się w miastach dostępnych w siatce połączeń LOT-u. Być może któryś z filmów okaże się inspiracją do odwiedzenia kolejnego kierunku na mapie podróżniczych marzeń.

Dodatkowo pokazy filmowe będzie można umilić sobie produktami z naszej strefy gastronomicznej. Widzowie będą mogli skosztować pysznego popcornu, chrupiących nachosów oraz wybierać spośród orzeźwiających napojów. W tym roku także nasi partnerzy zadbali o moc atrakcji dla widzów i przygotowują specjalne niespodzianki dla uczestników kina plenerowego. Partner tytularny wydarzenia w każdą sobotę zaprosi wszystkich fanów podróży do odwiedzenia oficjalnego sklepu LOT-u SHOP&MORE, w którym będzie można zakupić wiele niezbędnych gadżetów na przyszłe wyprawy!