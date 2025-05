Już dzisiaj poznamy laureatów SCRIPT PRO! | 6 dzień 18.Mastercard OFF CAMERA

Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 17:00 (partner: Galeria Krakowska)

• „Harry Potter i Zakon Feniksa”, reż. David Yates

Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 20:00 (partner: Galeria Krakowska)

• „Perfect Days”, reż. Wim Wenders

Chłopaki też płaczą | Chłopackie sprawy x SEXEDPL

W ramach sekcji Chłopackie sprawy będzie można obejrzeć siedem produkcji. Każda z nich wyjątkowa, z innego kraju, poruszająca inny problem społeczny. Jej partnerem jest SEXEDPL - kampania społeczna zainicjowana przez Anję Rubik mająca na celu zapewnienie kompleksowej, dostosowanej do wieku wiedzy oraz edukacji seksualnej. 30 kwietnia 2025 roku o godzinie 20:15 przed filmem „Mum Don’t Love Me No Mo” (reż. Grégory Lucilly) przygotowaliśmy dla widzów 18. Mastercard OFF CAMERA rozmowę z ekspertami SEXEDPL.