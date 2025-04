Czasem słońce, czasem deszcz | Dzień 2 Mastercard OFF CAMERA

Za nami Gala Otwarcia, w trakcie której Nagrodę Specjalną „Pod Prąd” osobiście odebrała Mia Wasikowska, a tuż po tym zgromadzeni widzowie mogli obejrzeć film „Wyspa Bergmana” (reż. Mia Hansen-Løve) z jej udziałem. To jednak dopiero początek emocji, lepiej zapnijcie pasy i zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy!