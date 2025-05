„Pierce” (reż. Nelicia Low) z Krakowską Nagrodą Filmową Andrzeja Wajdy Mastercard OFF CAMERA 2025!

· Sandra Drzymalska („Simona Kossak")

· Agnieszka Dulęba – Kasza („Sezony) – laureatka

· Nel Kaczmarek („Lany poniedziałek", „Utrata równowagi")

· Michalina Olszańska („Kulej. Dwie strony medalu")

· Maja Pankiewicz („Innego końca nie będzie")

Nagroda dla najlepszego aktora w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych (patron nagrody: zondacrypto)

· Jan Englert („Skrzyżowanie") - laureat

· Ignacy Liss („Światłoczuła")

· Michał Sikorski („Życie dla początkujących")

· Łukasz Simlat („Sezony")

· Tomasz Włosok („Kulej. Dwie strony medalu")

Nagroda Female Voice (patron nagrody: Mastercard i BNP Paribas)

· Maria Leźnicka (producentka – „Sezony")

· Monika Majorek (reżyserka, scenarzystka – „Innego końca nie będzie")

· Dominika Montean-Pańków (reżyserka, scenarzystka – „Skrzyżowanie") - laureatka

· Justyna Mytnik (reżyserka, scenarzystka – „Lany poniedziałek")

· Katarzyna Warnke (scenarzystka, aktorka – „Rzeczy niezbędne")

Nagroda Mastercard Rising Star w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych (patron nagrody: Mastercard)

· Matylda Giegżno („Światłoczuła")

· Magdalena Maścianica („Życie dla początkujących") - laureatka

· Julia Polaczek („Lany poniedziałek")

Nagroda Publiczności:

· „Światłoczuła” w reżyserii Tadeusza Śliwy - laureat

KOMENTARZ DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO FESTIWALU MASTERCARD OFF CAMERA - GRZEGORZA STĘPNIAKA

Z wielką radością przyjmuję werdykty tegorocznych konkursów Mastercard OFF CAMERA. Cieszę się szczególnie, że Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy powędrowała do reżyserki filmu „Pierce” — tajwańsko-singapursko-polskiej koprodukcji. To dzieło, które rzadko spotykaną umiejętnością łączy artystyczny, zachwycający wizualnie język z konwencją thrillera. Tym bardziej cieszy fakt, że to debiut – pełen odwagi i wyczucia stylu.

Ogromną satysfakcję przyniosło mi również specjalne wyróżnienie dla filmu „To nie mój film” – polskiego tytułu w Konkursie Głównym „Wytyczanie Drogi”. To ważny gest w stronę rodzimego kina, potwierdzający, że polska kinematografia wciąż potrafi poruszać i być rozpoznawana na arenie międzynarodowej.

Jeśli chodzi o Konkurs Polskich Filmów Fabularnych, niezwykle cieszy mnie to, że zagraniczne jury dostrzegło i doceniło gatunki często pomijane na festiwalach filmowych – komedię i horror, a w przypadku nagrodzonego filmu „Życie dla początkujących” – komedio-horroru. To jeden z moich ulubionych gatunków, często niesłusznie marginalizowany w kontekście kina artystycznego, a przecież to właśnie on pozwala z dużą inteligencją mówić o współczesnym świecie.

Ogromne gratulacje kieruję również do Jana Englerta, laureata Nagrody Aktorskiej za Najlepszą Rolę Męską. Sam, będąc na festiwalu, powiedział, że od kilkudziesięciu lat nie zagrał głównej roli – a w „Skrzyżowaniu” stworzył znakomitą, złożoną i wielowymiarową kreację, która zachwyciła jury i publiczność.

Nie mniej cieszę się z Nagrody dla Najlepszej Aktorki, którą otrzymała Agnieszka Dulęba-Kasza. Aktorka znana z filmów Michała Grzybowskiego, z ogromnym doświadczeniem teatralnym, stworzyła w „Sezony” postać balansującą między fikcją, rzeczywistością i teatrem. Zagraniczne jury dostrzegło i doceniło jej warsztat, subtelność i głębię.

Z kolei Mastercard Rising Star dla Magdy Maścianicy („Życie dla początkujących) to wspaniały wybór – rola złożona, nieoczywista, zabawna i ironiczna. To przykład świeżego, niezwykle obiecującego talentu, który mam nadzieję zobaczymy jeszcze wielokrotnie na ekranie.

I wreszcie Female Voice, nagroda dla Dominiki Montean-Pańków za film „Skrzyżowanie”. To ważne, ambiwalentne i nieoczywiste dzieło, podejmujące trudne, moralne tematy w sposób niezwykle aktualny – rezonujący z rzeczywistością, w której dziś funkcjonujemy.

Tegoroczne nagrody pokazują, że festiwal nie boi się stawiać na nowe głosy, na odważne kino, na różnorodność form i gatunków. To daje mi ogromną nadzieję i napędza do dalszej pracy.

