Już dziś pokaz specjalny „Córek dancingu"! | 8 dzień 18. Mastercard OFF CAMERA

Przegląd sekcji, czyli na co do kina 02.05.2025r.?

Jaki film jest dobry na piątek? Kto, co lubi, ale żeby nie zostawiać Was bez odpowiedzi mamy dla Was propozycje – po filmie z każdej sekcji, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Miłego oglądania!

Sekcja Amerykańscy niezależni, której partnerem jest Galeria Krakowska:

16:00 | „I co dalej?" (reż. Bill Ross IV, Turner Ross) | Kino Pod Baranami (Sala Czerwona)

Sekcja Miłość zwycięży, której partnerem jest Twój Styl:

17:00 | „O czym wie Marielle" (reż. Frédéric Hambalek) | Kino Pod Baranami (Sala Niebieska)