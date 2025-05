Już dzisiaj dowiemy się, kto wygrał Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy! | 9 dzień 18. Mastercard OFF CAMERA

18:30 | „Magpie" (reż Sam Yates) | MOS Urodzinowe Kino MASTERCARD (Sala mała)

Sekcja Festiwalowe Hity, której partnerem jest Interia:

20:30 | „Aicha" (reż. Mehdi M. Barsaoui) | MOS Urodzinowe Kino MASTERCARD (Sala duża)

Kina plenerowe 03.05.2025 r.

To ostatnia szansa na zobaczenie filmu w plenerze – a dzisiaj mamy dla Was same hity!

Kino na Placu Szczepańskim, godz. 20:30 (partner: zondacrypto)

„Zła nie ma”, reż. Ryûsuke Hamaguchi

Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 17:00 (partner: Galeria Krakowska)

„Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 2”, reż. David Yates

Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 20:00 (partner: Galeria Krakowska)

„Pod Starym Dębem”, reż. Ken Loach

Kino w Ogrodzie Botanicznym UJ, godz. 20:45 (partner: BNP Paribas)

„Kneecap. Hip-hopowa rewolucja”, reż. Rich Peppiatt

Spotkaj wyjątkowych twórców podczas Mastercard Special Screening! Wejdź głębiej w świat kina i poznaj ludzi, którzy je tworzą! Mastercard Special Screening to wyjątkowe seanse festiwalowe, po których masz szansę spotkać twórców i aktorów właśnie obejrzanego filmu. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć kulisy produkcji, zadać pytania i poczuć prawdziwego ducha festiwalu!

Pokazy Mastercard Special Screening 03.05.2025 r.:

11:00 | „Simona Kossak" | goście: Adrian Panek, Agata Szymańska, Bartosz Chajdecki

12:00 | „Rabia" | goście: Mareike Engelhardt

14:00 | „Kulej. Dwie strony medalu" | goście: Xawery Żuławski, Michalina Olszańska, Tomasz Włosok, Andrzej Chyba, Krzysztof Terej

Patronat Rzeczpospolita