Niemiecka policja przywiozła do Polski migrantów. Anna Bryłka: Takie są przepisy

Najważniejsze stanowiska w UE nie dla Polaków?

Bryłka była też w Polsat News pytana o szanse polskich polityków na najważniejsze stanowiska unijne. - Trudno mi sobie wyobrazić, by ktoś z naszego regionu był szefem Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego; szefem unijnej dyplomacji - tak, ale nie szefem Komisji Europejskiej. To zbyt ważne stanowisko. Kraje starej Unii nie oddadzą żadnemu z państw naszego regionu takiego stanowiska, jestem o tym przekonana - mówiła. - Wystarczy prześledzić, jaki był układ pięć lat temu. Nasz region nie dostał żadnego ważnego stanowiska. Były Niemcy, Włochy itd. ale nic dla naszego regionu - podkreśliła.

Sprawa migrantów. Incydent na granicy z Niemcami w Osinowie Dolnym

Portal Chojna24 podał, że w piątek radiowóz niemieckiej policji przekroczył przejście graniczne w Osinowie Dolnym i po polskiej stronie zostawił grupę migrantów z Bliskiego Wschodu, po czym odjechał, a migranci oddalili się w nieznanym kierunku. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział, że Polska będzie z Niemcami wyjaśniać tę sprawę, a zachowanie niemieckiej policji "było poza procedurą". - To nie jest żadne "poza procedurą" - skomentowała Anna Bryłka. Dodała, że wciąż obowiązują procedury dublińskie.

- Państwo, które jako pierwsze wpuszcza na swój teren imigranta bierze za niego odpowiedzialność i ten powrót wynika po prostu z obowiązujących przepisów, i Niemcy mają prawo to robić - dodała. Zaznaczyła, że Niemcy nie powinni dostarczać tu migrantów bez informowania strony polskiej, ale co do zasady mieli prawo według przepisów wysadzić migrantów w Polsce.

Co powinna zrobić Polska? - Powinniśmy po prostu mieć szczelną granicę - odparła w Polsat News przedstawicielka Konfederacji. Dodała, że zaporę na granicy z Białorusią trzeba uszczelnić. - Są różne narzędzia - przekonywała apelując, by skorzystać z doświadczeń innych państw, które miały podobne problemy, np. Węgier czy USA.