„Ród Smoka”, czyli „oko za oko, syn za syna” w drugim sezonie

Tytuł pierwszego odcinka drugiego sezonu „Syn za syna” jest nawiązaniem do listu Daemona Targaryena do Rhaenyry po śmierci Lucerysa. Brzmiał on jako wypowiedzenie wojny: „Oko za oko, syn za syna. Lucerys będzie pomszczony".

Ród smoka i „Gra o tron"

„Ród Smoka” na podstawie książki George’a R.R. Martina „Ogień i krew”, to prequel „Gry o tron”, który miał premierę w sierpniu 2022 roku. Serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi z „Gry o tron" ukazał Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedmioma Królestwami wraz z 17 smokami.

Król Viserys, dobry i szlachetny władca, nie posiadał następcy tronu. Niezdolność do dokonania wyboru pomiędzy córką a młodszym bratem skutkowała początkiem brutalnej wojny domowej o sukcesję, która zapoczątkowała upadek rodu, później znanego jako „taniec smoków".

Przygotowania do drugiego sezonu rozpoczęły się w kwietniu 2023 r. w Leavesden Studios w Wielkiej Brytanii.