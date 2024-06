Zgodnie ze wstępną koncepcją Liberty Residence – wieża plus niższe skrzydło – ma dostarczyć ok. 500 mieszkań o powierzchni od 25 do 180 mkw. – od kawalerek po mieszkania pięciopokojowe. W trzykondygnacyjnym garażu podziemnym ma się znaleźć ponad 200 miejsc postojowych, a na parterach przewidziano lobby i lokale usługowe o łącznej powierzchni 1 tys. mkw. powierzchni najmu.

Transakcja łączona: Resi Capital i Dantex

– W 2023 roku, będącym pierwszym pełnym rokiem prowadzenia przez nas sprzedaży, podpisaliśmy umowy na ponad 850 lokali – mówi cytowana w komunikacie Mirosława Płużek, prezeska Resi Capital. - W tym roku nie zamierzamy zwalniać tempa. Chcemy, aby Liberty Residence składała się z wieży oraz niższego skrzydła wzdłuż ul. Grzybowskiej, w którym przewidujemy także dwukondygnacyjne podcienie. Na wysokości 10. i 17. piętra zaproponujemy zielone tarasy – zapowiada.

Nad tą koncepcją pracuje zespół architektów Cavatiny we współpracy z międzynarodowym biurem projektowym Epstein.

Transakcja zakupu ziemi na Woli była łączona: umowę zawarły dwie spółki Resi Capital i Dantex. Ta druga firma na wschodniej części działki planuje budowę ok. 200 mieszkań. - Inwestycja przy ul. Grzybowskiej to uzupełnienie dobrze rozpoznawalnego miejsca na mapie Warszawy, tym bardziej cieszymy się, że jesteśmy jego częścią – powiedział Przemysław Pieniążek, członek zarządu spółki Dantex Holding.

Firma przygotowuje także inne inwestycje. Co najmniej trzy z nich mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku.