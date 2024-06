W piątym etapie osiedla City Vibe, które powstaje na krakowskim Płaszowie, deweloper, spółka Develia, zaplanował 250 mieszkań o powierzchni od 30 do 85 metrów. Powstaną także cztery lokale usługowe. Do części mieszkań są przypisane ogródki.

Zwiększanie oferty mieszkań w Krakowie

Budowa osiedla już się rozpoczęła, a jej ukończenie firma zapowiada na czwarty kwartał 2025 roku. Rolę generalnego wykonawcy powierzono firmie Erbud.

Za projekt architektoniczny V etapu City Vide odpowiada pracownia B2 Studio. Ceny mieszkań zaczynają się od 11,9 tys. zł za metr kwadratowy.

– Nowy etap City Vibe to kolejny element naszej ekspansji w Krakowie. Pod koniec ubiegłego roku oferta deweloperska w tym mieście była najmniejsza od 15 lat, co przekładało się na szybko rosnące ceny – mówi cytowany w komunikacie Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w spółce Develia. - Według agencji JLL w grudniu 2023 roku w Krakowie było do kupienia zaledwie 4,5 tys. mieszkań, które — gdyby deweloperzy przestali wprowadzać nowe inwestycje — wyprzedałyby się w zaledwie dwa miesiące. Dlatego w pierwszych miesiącach bieżącego roku zwiększyliśmy podaż, wprowadzając pierwszy etap nowej inwestycji Centralna Vita z 376 lokalami. Wraz z innymi inwestycjami w naszej krakowskiej ofercie jest 750 mieszkań - dodaje.