W ramach planu Indie miały by pozyskać pewną liczbę Strykerów, czemu będzie towarzyszyć wspólna produkcja tych pojazdów opancerzonych w Indiach a następnie wspólne prace rozwojowe nad kolejnymi wersjami tego transportera.

- Jeśli projekt związany ze Strykerami zostanie sfinalizowany, istniejące indyjskie możliwości w zakresie transporterów opancerzonych będą brane pod uwagę. Strykery zostaną skonfigurowane pod względem technologicznym tak, aby były dostosowane do ukształtowania terenu w Indiach, w tym do działania na dużych wysokościach - mówi źródło "Times of India".

Indie mają w 2024 roku zawrzeć dwa duże kontrakty zbrojeniowe z USA

Indyjska armia chce sukcesywnie zastępować starzejącą się flotę poradzieckich pojazdów opancerzonych BWP-2. Resort obrony Indii pracuje też nad realizacją własnych projektów.

Indie zamierzają sfinalizować w tym roku dwa inne projekty zbrojeniowe z USA - Delhi zamierza kupić 31 dronów MQ-9B wraz z wyposażeniem (wartość kontraktu - 3,9 mld dolarów) oraz zawrzeć kontrakt na koprodukcję silników GE-F414 do myśliwców Tejas Mk2.I

Współpracę w zakresie przemysłu obronnego Indii i USA warto odnotować m.in. ze względu na przynależność Indii do forów współpracy międzynarodowej, do których należy Rosja (BRICS, Szanghajska Organizacja Współpracy).