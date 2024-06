Koszaliński Złoty Jantar dla „Tyle co nic” Grzegorza Dębowskiego

Nagroda im. Arka Tomiaka

Grzegorz Dębowski został też przez jury uhonorowany Jantarem za najlepszy scenariusz, za „świadome użycie gatunku kryminału, aby opowiedzieć uniwersalną historię człowieka walczącego o godność i podmiotowość”, za nakreślenie „przekonującego portretu małej społeczności, dialogi oraz antyczny tragizm”. — Powtórzę za Godardem: „Nieważne skąd bierzesz pomysły, ważne dokąd je bierzesz” — stwierdził krótko.

Twórcom „Tyle co nic” przypadły też nagrody za szczególny wkład twórczy debiutanta - dla kostiumografki Agaty Wińskiej oraz nagroda za zdjęcia, która od teraz będzie nosiła imię Arka Tomiaka – wybitnego operatora i wspaniałego człowieka, który zginął kilka dni temu w wypadku drogowym jadąc na ten festiwal. To wyróżnienie za „malarskie kompozycje w nieoczywistej przestrzeni polskiej wsi i za czułość w obserwowaniu bohaterów” odebrał Aleksander Pozdnyakov. — Jest bardzo smutno, jadąc tutaj myślałem o Arku — powiedział laureat. — Skoro to wszystko jest takie nietrwałe, to chciałbym powiedzieć: róbmy tylko ważne filmy.

Klaudiusz Chrostowski wyróżniony za film „Ultima Thule”

I wreszcie ostatnia nagroda dla „Tyle co nic” przypadła za rolę męską Arturowi Paczesnemu za świadomy i wrażliwy debiut filmowy, stworzenie niezapomnianego, nieoczywistego bohatera walczącego o godność i sprawiedliwość. –– Dla mnie to nagroda ważna, bo w Koszalinie stawiałem pierwsze kroki i grałem w Teatrze Bałtyckim. Więc przyjazd tu i ta nagroda to jakiś kosmos – cieszył się Paczesny.

To ostatnie wyróżnienie zostało przyznana ex aequo – dostał je również Jakub Zając, za „stworzenie w filmie »Horror Story« postaci everymana usiłującego przeżyć na rynku pracy, za umiejętność budzenia śmiechu i współczucia jednocześnie”. Również ex aequo zostały przyznane nagrody za role kobiece – tym razem jednak z tego samego filmu. Dostały je bohaterki „Campera” Aleksandra Jachymek i Dagmara Brodziak „za wiarygodny portret młodych współczesnych kobiet, za kreacje, które rodzą pytanie jak pogodzić potrzebę wolności z potrzebą poczucia bezpieczeństwa, za niezwykłą chemię, jaką wytworzyły na ekranie”.