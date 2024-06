Rekomendacje filmowe na weekend: Inni w nas i wokół nas

Królestwo zwierząt

Reż.: Thomas Cailley

Wyk.: Romain Duris, Paul Kircher, Adele Exarchopoulos

Akcja „Królestwa zwierząt” toczy się w świecie, który wygląda dokładnie jak nasz. Tylko, że dotyka go tragedia. Spada nagle. Niektórzy ludzie mutują, zamieniając się w hybrydy. Ich skóra pokrywa się sierścią albo, jak ptakom, wyrastają im skrzydła. Jedne „potwory” są łagodne, inne agresywne. Wszystkie nieszczęśliwe, odizolowywane od społeczeństwa. Bohaterowie filmu, ojciec i syn, muszą zmierzyć się z tragedią: Lena - ich żona i matka zamienia się w zwierzę i ląduje w betonowym, zamkniętym ośrodku na prowincji. Francois i Emil się tam przenoszą, by móc ją odwiedzać. Ale gdy dochodzi do wypadku autokaru przewożącego chorych Lena znika. A wkrótce na rodzinę spadnie kolejne traumatyczne doświadczenie.

„Królestwo zwierząt" Thomasa Cailleya z 12 nominacjami do Cezara proponuje intrygujące spojrzenie na i innych. Ludzie mutują, zamieniając się w hybrydy. Skóra pokrywa się sierścią, wyrastają skrzydła.

Thomas Cailley zrobił piękny film o inności, empatii, prawie do wolności. W tym dramacie rodzinnym przegląda się nasz strach, jaki wynieśliśmy z czasów pandemii Covid-19 i nasza niechęć do „obcych”, do uchodźców, imigrantów. Interpretacja należy do widza.

„Królestwo zwierząt” Thomasa Cailleya zostało uznane za jeden z najlepszych filmów francuskich ubiegłego roku. Miało 12 nominacji do Cezarów, skończyło rywalizację z pięcioma statuetkami. Nie mogło przeskoczyć rewelacyjnej „Anatomii upadku” Justine Triet, ale przypadły mu nagrody za zdjęcia, muzykę, kostiumy, dźwięk i efekty specjalne. Warto ten film obejrzeć.