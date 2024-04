W filmie „Civil War” Ameryka pogrąża się w chaosie

Wojna domowa może stać się rzeczywistością

W „Civil War” znów autor i reżyser wchodzi w dystopię. W ponurą wizję okaleczonego świata. Ale tym razem ten świat jest aż za dobrze znany. Garland pokazał Amerykę, jaką pamiętamy choćby z czasów ostatnich wyborów, gdy pod Białym Domem dochodziło do walk i siedziba prezydenta była atakowana przez zwolenników Donalda Trumpa. Amerykę podzieloną, spolaryzowaną, gdzie zachodnie stany odrywają się od reszty kraju i gdzie ludzie giną w coraz bardziej zaciekłej wojnie. Koszmarna wizja. Wielkie ostrzeżenie. I to potworne zdanie żołnierza: „Oni do nas strzelają, to my strzelamy do nich”. A w formie bonusa opowieść o dziennikarzach wojennych. Też dająca wiele do myślenia. Bo po co tworzy się te raporty z wojny i na ile można zobojętnieć na śmierć i tragedię? A dojrzewanie do tego zawodu czy na pewno jest pozbywaniem się empatii?

Powstało dziesiątki filmów o pracy korespondentów wojennych. Zwykle jednak byli oni przybyszami z zewnątrz obserwującymi przewroty w innym świecie. Tu, jak sam tytuł sugeruje, chodzi o wojnę domową. W dobrze znanej nam rzeczywistości. I może dlatego również ten film, znakomicie zrealizowany, ze świetnymi, podkreślającymi narastający chaos zdjęciami Roba Hardy’ego, robi tak duże wrażenie. W spolaryzowanych społeczeństwach może wystarczyć jeden krok, by stał się prawdą.