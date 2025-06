Jak pobudzić inwestycje firm

- Sukces naszej gospodarki był oparty na dobrej edukacji, ciężkiej pracy ludzi i przedsiębiorców, ale też i niskich wynagrodzeniach. Teraz pod względem zarobków aspirujemy, by zrównać się z poziomem europejskim – zauważył Cezary Kocik, prezes mBanku. - Ale by to osiągnąć, musimy mieć też europejską produktywności, co wymaga z kolei przemyślenia, jak sprawić, by wzrosła stopa inwestycji, w tym jak efektywnie wspierać w tych procesach sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Bo liczą się nie tylko te wielkie inwestycje typu CPK, czy farmy wiatrowej – przekonywał prezes mBanku.

Prezes BNP Paribas BP Przemysław Gdański, położył nacisk na inwestycje w zakresie transformacji energetycznej, choć dodał, że rzeczywiście to obecnie mniej popularny kierunek myślenia. Jego zdaniem nie mamy jednak wyboru, musimy odchodzić od energii opartej na węglu wykorzystując różne alternatywy. To konieczne nie tylko ze względu na środowisko, ale też ze względu na ceny energii i na ryzyko odrzucenie przez klientów produktów wytworzonych przy użyciu „brudnych surowców”.

Czy transformacja energetyczna jest konieczna

- W tym kontekście musimy zabrać szerszy głos w dyskusji o deregulacji całej gospodarki, nie tylko sektora bankowego – wskazywał Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego. Jak ocenił, przedsiębiorcy przestają obecnie wierzyć, że przy obecnym poziomie przeregulowania gospodarki, jesteśmy w stanie rozwijając się tak jak na początku lat 90.

Jako przykład podał wymogi dotyczące raportowania ESG. Choć ostatnio UE zgodziła się na czasowe przesunięcie i nieco je złagodziła, wciąż istnieje ryzyko, że mniejsze podmioty sobie z tym nie poradzą, np. z wymogiem badania śladu węglowego we wszystkich ogniwach w łańcucha dostaw.

Prezesi dosyć zgodnie też podkreślali znaczenie rozwoju innowacji i nowych technologii zarówno sektorze bankowym jak w całej gospodarce, w tym skutki jakie niesie rozwój generatywnej sztucznej inteligencji czy rosnąca cyberprzestępczość.

- Żaden inny sektor nie ma nie ma takiego potencjału, by skorzystać z rewolucji AI, a które dzieje się na naszych oczach – mówił Piotr Żabski, prezes Alior Banku.