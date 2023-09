Lex Czarnek 3.0 do kosza? Co czeka trzy ustawy odrzucone przez Senat

Ani Konstytucja ani regulamin Sejmu nie wyznaczają bezwzględnego obowiązku rozpatrzenia stanowiska Senatu ani konkretnego terminu, w jakim należy to zrobić. - Taka konstrukcja przepisów umożliwia sejmowej większości podjęcie racjonalnej decyzji w dogodnym dla niej czasie. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy np. rządzący nie mają zdecydowanej większości w Sejmie – zauważa prof. Zaleśny, nawiązując do obecnej sytuacji, w której Zjednoczona Prawica nie zawsze może liczyć na korzystne dla siebie wyniki głosowania.

Jeśli zatem marszałek Elżbieta Witek nie zwoła przed wyborami posiedzenia Sejmu, to proces legislacyjny trzech ustaw zakwestionowanych przez Senat nie zostanie zakończony. - Zgodnie z zasadą dyskontynuacji proces legislacyjny, nawet nie sfinalizowany, zakończy się z końcem kadencji Sejmu – wskazuje prof. Andrzej Jackiewicz, konstytucjonalista z Uniwersytetu w Białymstoku. Zwraca on uwagę, że podobnie stało się z kilkoma wetami Prezydenta do ustaw. – Sejm ich w ogóle nie rozpatrzył, a to oznaczało, że zawetowana ustawa w ogóle nie rozpoczęła swojego bytu prawnego – zauważa ekspert.

Prezydenckie weta, którymi Sejm się nie zajął, dotyczyły m. in. ustawy o radiofonii i telewizji (znanej jako „lex TVN”) oraz ustawy o działach administracji rządowej. Była wśród nich także wcześniejsza wersja „lex Czarnek”.

Zjednoczona Prawica zdecydowanie popierała zakwestionowane ustawy

W zasadzie Sejm powinien zatem się zebrać przed wyborami jeszcze raz, zwłaszcza że rządząca Zjednoczona Prawica zdecydowanie popierała zakwestionowane ustawy. Co się jednak stanie, jeśli do posiedzenia nie dojdzie? O takiej opcji słychać wśród posłów, a przyczyną może być brak chęci niektórych posłów do głosowania, w związku np. z nieumieszczeniem ich na listach wyborczych PiS.

- Nie istnieją żadne sankcje ani wobec Sejmu ani jego marszałka za nierozpatrzenie senackich poprawek czy weta do ustaw – zauważa prof. Andrzej Jackiewicz.