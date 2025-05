Rosja gotowa do omówienia „możliwych kompromisów”

Medinski dodał, że delegacja rosyjska jest zdeterminowana, aby znaleźć rozwiązania i „punkty kontaktowe”, a głównym zadaniem jest „zaprowadzenie długotrwałego pokoju i wyeliminowanie przyczyn konfliktu na Ukrainie”.

Doradca Putina zapewnił ponadto, że delegacja rosyjska do Stambułu ma „ma niezbędne kompetencje” do prowadzenia rozmów, składa się bowiem z „głównych urzędników wszystkich stosownych władz”, i jest gotowa do omówienia „możliwych kompromisów”.

Negocjacje w Stambule bez Trumpa, Putina i Zełenskiego

Po wielodniowych spekulacjach sytuacja wyjaśniła się - do Stambułu na negocjacje nie przyjedzie ani Donald Trump, ani Władimir Putin. Wołodymyr Zełenski, który przybył do Turcji, gotów na spotkanie z Putinem, także zrezygnował z udziału.

Ponadto, w reakcji na niski szczebel urzędników, których Moskwa wyznaczyła jako członków delegacji, on także obniżył rangę delegacji ukraińskiej.



Według najnowszych informacji, które w czwartek przekazał Wołodymyr Zełenski, spotkanie delegacji ukraińskiej, rosyjskiej, amerykańskiej i tureckiej może odbyć się w Stambule w czwartek wieczorem lub w piątek.