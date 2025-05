Wojna nerwów nad Bosforem: pokojowe rozmowy, które nie mogą się rozpocząć

– Oczywiście, że nie zamierzał tam jechać. (…) Po co miał jechać, jeśli mnie tam nie było. Nie sądziłem, że Putin może tam przyjechać, jeśli mnie tam nie będzie – usprawiedliwiał rosyjskiego przywódcę amerykański prezydent Donald Trump.

Wołodymyr Zełenski bowiem wezwał Putina, by ten osobiście pojawił się w Stambule na pokojowych rozmowach. Kremlowska propaganda odpowiedziała, że to „chamstwo” i „szpanowanie”. Ale do późnych godzin nocnych w środę nie było wiadomo, czy Putin jednak nie zdecyduje się pojechać.

Jeszcze w środę wieczorem rosyjskiego przywódcę próbował do tego namówić znany z sympatii do Kremla prezydent Brazylii Ignazio Lula da Silva. Wracając z Pekinu, zatrzymał się w Moskwie na rozmowę z Putinem, ale ten nawet nie wpuścił go na Kreml. Zgodził się jedynie na krótką rozmowę telefoniczną z da Silvą siedzącym w swym samolocie na moskiewskim lotnisku Wnukowo.

– Skład rosyjskiej delegacji wiele mówi. Przede wszystkim o zachowaniu ciągłości i spójności w naszym podejściu do uregulowania ukraińskiego kryzysu. Rosja gotowa jest kontynuować bezpośrednie kontakty z Kijowem na bazie porozumień wypracowanych w Stambule (wiosną 2022 roku – red.) – wyjaśnił wiceszef rosyjskiego Senatu Konstantin Kosaczow.