Jerzy Haszczyński: Lekcja ze Stambułu. Ile można czekać na atomowe sankcje na Rosję?

To miał być pokaz siły na nowo zjednoczonego Zachodu – przywódcy Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii odwiedzili w sobotę Kijów, stamtąd zadzwonili do prezydenta USA. I ogłosili, że jeżeli Putin do poniedziałku nie zgodzi się na zawieszenie broni, to dotkną go surowe konsekwencje. Od poniedziałku trwały nerwowe próby określenia, jakie to wielkie sankcje grożą Moskwie. I okazało się, że UE szykuje się do objęcia nimi dwóch setek statków z floty cieni, starych tankowców, wykorzystywanych przez Rosję do omijania zakazów w eksporcie ropy.

Europa w sprawie nacisków na Rosję wciąż w cieniu Ameryki

Delikatnie mówiąc, nie są to sankcje, których Putin nie przeżyje (pytanie, czy z dotychczasowych doświadczeń można wyciągnąć wniosek, że takie w ogóle są?). Dobrze je zna, według niedawnego raportu prestiżowego amerykańskiego think tanku Brookings – ponad trzy czwarte rosyjskiej floty cieni już wcześniej trafiło na czarną listę, zarówno Unii Europejskiej, jak i USA. Naiwnością jest założenie, że sankcje na pozostałą jedną czwartą będą miały siłę bomby atomowej.

Można powiedzieć, że przyjmowanie surowych sankcji przez całą UE to zadanie niemal niewykonalne, bo prawo weta ma prorosyjski Orbán. Ale skoro wiemy, że jest tak trudno, to jaki sens ma zapowiadanie, że zaraz – a właściwie teraz – tak uderzymy w Putina, że się nie podniesie.

Najwyraźniej Europa wierzy, że sprawę załatwią Amerykanie – przyduszą 500-procentowymi cłami państwa, które eksportują z Rosji ropę, gaz czy uran. To przewiduje projekt republikańskiego senatora Lindseya Grahama, mający poparcie większości amerykańskiego Senatu. Czy wejdzie w życie, jeżeli Putin nie wykaże skłonności do negocjacji o sprawiedliwym zakończeniu wojny? W czasach Trumpa niczego nie można wykluczyć, ale biorąc pod uwagę, że rosyjskie surowce eksportują Chiny, Indie, a także niektóre państwa Unii, to czy nie oznaczałoby to kolejnej wojny taryfowej?