Donald Trump nie wykluczał, że przyjedzie do Stambułu

Wizyty w Stambule jeszcze 14 maja nie wykluczał Donald Trump, który dziennikarzom na pokładzie prezydenckiego samolotu mówił, że może zmienić harmonogram swojej wizyty na Bliskim Wschodzie tak, aby pojawić się w Turcji (w czwartek, zgodnie z harmonogramem wizyty, Trump przebywa w ZEA). Trump przekonywał, że pojawi się w Turcji, jeśli jego obecność miałaby pomóc w doprowadzeniu do porozumienia pokojowego.

CNN poinformował jednak, powołując się na źródła w Białym Domu, że Trumpa w Stambule w czwartek nie będzie. Informacja pojawiła się niedługo po podaniu przez Kreml składu rosyjskiej delegacji.

Trump, pytany przez dziennikarzy, czy ma wrażenie, że Władimir Putin może próbować nim manipulować, co sugerował kilkanaście dni temu we wpisie umieszczonym w serwisie Truth Social, odparł, że „odpowie na to za kilka dni”. We wspomnianym wpisie Trump groził sankcjami wtórnymi Rosji, jeśli ta nie będzie dążyć do zakończenia wojny.

10 maja, w czasie wizyty w Kijowie, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Donald Tusk wezwali Rosję do zaakceptowania 30-dniowego zawieszenia broni, rozpoczynającego się 12 maja, i zagrozili, że jeśli Moskwa odrzuci tę propozycję, nałożone zostaną na nią kolejne sankcje, a pomoc wojskowa dla Ukrainy zostanie zwiększona. Rosja oficjalnie nie zaakceptowała tych warunków, ale – poczynając od poniedziałku – znacznie zmniejszyła się liczba rosyjskich ataków na cele cywilne na Ukrainie.