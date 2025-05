Trump, Putin, Zełenski – kto z kim się spotka w Stambule i po co

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1175 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Władimir Putin spotka się...

– Putin szuka sposobów, by nie lecieć do Turcji. Nie interesuje go zakończenie wojny, bo jest korzystna dla niego, to źródło jego legitymizacji i sposób demonstrowania siły – sądzi niezależna rosyjska politolog Margarita Zawadskaja.

Do Turcji Putina wezwał Wołodymyr Zełenski, mówiąc, że gotów jest z nim rozmawiać. Presję prawdopodobnie próbował też wywrzeć prezydent Donald Trump, pisząc w internecie, że możliwe, iż będzie w czwartek w Stambule i weźmie udział w negocjacjach. Do tego Amerykanina namawiał też publicznie Zełenski, ponieważ obecność prezydenta USA sprawiłaby, że Putinowi trudno byłoby uchylić się od udziału w rozmowach – za bardzo zależy mu na rozwoju stosunków z Ameryką.

– Kreml chce się dogadywać (wprost) z Ameryką, najważniejsze przecież to, nawet nie sama Ukraina. Istotne, żeby podnieść autorytet Rosji, by Rosja była równa USA. No i by zmienić równowagę sił w Europie po to, by Rosja mogła dyktować swe warunki nie tylko Ukrainie, ale i na całym europejskim teatrze działań wojennych – sądzi jeden z amerykańskich analityków finansowych.

Nie widać jednak oznak, by Putin zamierzał jechać do Rosji. „Sądząc z tego, jak rosyjscy propagandyści już usprawiedliwiają jego nieobecność, nigdzie się nie wybiera” – zgodnie stwierdzają analitycy z kilku ośrodków.