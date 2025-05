Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1175

04:39 64-letni radny z obwodu chersońskiego oskarżony o udział w nielegalnych wyborach w okupowanym Henicześku

Położony w obwodzie chersońskim Henicześk pełni rolę stolicy okupowanej przez Rosjan części obwodu chersońskiego. Prokuratura obwodu chersońskiego oskarża 64-letniego lokalnego radnego, że ten podjął współpracę z Rosjanami, dołączył do partii Jedna Rosja we wrześniu 2023 roku i, jako członek tej partii, wziął udział w zorganizowanych przez Rosję wyborach, zdobył mandat do rady miejskiej i został zastępcą jej przewodniczącego. Ukraińska prokuratura oskarża go – in absentia – o dobrowolny udział w wyborach do nielegalnych organów.