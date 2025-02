Donald Tusk wyjaśnia, po co powstała Unia Europejska

Tymczasem Tusk odniósł się do wypowiedzi Trumpa dotyczącej celu powstania Unii Europejskiej. „UE nie została utworzona po to, żeby kogokolwiek wyrolować. Wręcz przeciwnie. Powstała, aby utrzymać pokój, budować szacunek między naszymi (europejskimi) narodami, umożliwiać wolny i uczciwy handel oraz wzmacniać naszą przyjaźń transatlantycką. To takie proste” - napisał polski premier.



Tusk nie wskazał we wpisie, że kieruje swoje słowa do Trumpa, ale użył dokładnie tego samego słowa (screw), którego pod adresem UE uznał amerykański prezydent.



To nie pierwszy przypadek, gdy Tusk w serwisie X odnosi się do tego, co dzieje się w amerykańskiej polityce. W lutym 2024 roku, po tym jak Senat USA, z większością republikańską, odrzucił ustawę o ochronie granic, w której zapisano m.in. dodatkowe 60 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy. Tusk napisał wówczas w serwisie X, że „Ronald Reagan, który pomógł milionom nas odzyskać naszą wolność i niepodległość, musi dziś przewracać się w grobie”. Na wpis Tuska zareagował wówczas m.in. Marco Rubio, wtedy senator, a dziś sekretarz stanu USA, który pytał czy Stany Zjednoczone mogą zacząć przesyłać do Polski 300 tys. imigrantów, którzy nielegalnie przekraczają granicę USA co miesiąc.