Rozmowa Trump-Putin. Reaguje Donald Tusk: "RAZEM"

Zełenski komentuje rozmowę z Trumpem. „Doceniam szczere zainteresowanie”

Relacjonując rozmowę z prezydentem USA Zełenski stwierdził, że była ona „długa i szczegółowa” i dotyczyła wielu aspektów. Podziękował też Trumpowi za „szczere zainteresowanie wspólnymi możliwościami doprowadzenia do pokoju".



- Wierzymy, że siła Ameryki, Ukrainy i wszystkich naszych partnerów wystarczy, aby nakłonić Rosję do zawarcia pokoju – powiedział prezydent Ukrainy.

Donald Tusk reaguje. „Wszystko, czego potrzebujemy, to sprawiedliwy pokój”

Premier polskiego rządu odniósł się do rozmowy Trumpa z Putinem. „Wszystko czego potrzebujemy to pokój. SPRAWIEDLIWY POKÓJ” - pisze Tusk. Dodaje, że powinien on być efektem wspólnej pracy Ukrainy, Europy i Stanów Zjednoczonych. Podkreśla tym samym, że negocjacje pokojowe nie mogą się toczyć nad głową Ukrainy i bez jej udziału.