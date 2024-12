Donald Tusk: Czas przedwojenny. Nie możemy powtarzać błędów lunatyków z XX wieku

Polska prezydencja będzie stała pod znakiem działań, debaty, dotyczącej tematów szeroko rozumianego bezpieczeństwa Donald Tusk, premier

- Te zagrożenia, o których czytaliśmy kiedyś w książkach... jako historyk, muszę powiedzieć, że nigdy by mi do głowy nie przyszło, że będziemy musieli rozmawiać o tych samych problemach, z którymi świat borykał się 100 lat temu. Chciałbym, abyśmy poważnie podeszli do naszych obowiązków – podkreślił premier.



Donald Tusk o Europie: Ciągle może być najbezpieczniejszym miejscem

- Jesteśmy w procesie przygotowania polskiej prezydencji. Zgodnie z dobrą tradycją kraj, sprawujący prezydencję, musi zadbać o jak najlepsze relacje i współpracę z PE, panią przewodniczącą i poszczególnymi grupami (politycznymi w PE – red.), mając na uwadze wspólne interesy, bo takie przeważają - zaznaczył szef rządu.



- Czas jest bardzo niestabilny. Tym bardziej musimy dobrze współpracować. Europa ciągle ma szansę, być tym najbardziej stabilnym, najbezpieczniejszym miejscem na ziemi – przekonywał Tusk.



- Jestem przekonany, że znajdziemy, tam gdzie to jest niezbędne, wspólny język. Polska prezydencja będzie stała pod znakiem działań, debaty, dotyczącej tematów szeroko rozumianego bezpieczeństwa – zapowiedział premier.

Polska po raz drugi w historii członkostwa w UE będzie sprawować prezydencję we Wspólnocie. Poprzednim razem miało to miejsce w II połowie 2011 roku – również wtedy premierem był Donald Tusk.