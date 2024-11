Ambasador USA w Polsce rezygnuje. Mark Brzezinski podał datę

Ambasador USA dziękuje też Joe Bidenowi, „wspaniałemu i dobremu”, jak go opisuje. "To, że we mnie wierzył, skłoniło mnie do zrobienia wszystkiego, co w mojej mocy, aby sprostać jego prezydenturze".

„Jestem niezmiernie zaszczycony, że mogę służyć temu prezydentowi, naprawdę wspaniałemu prezydentowi Ameryki” -pisze Mark Brzezinski.

Rząd Zjednoczonej Prawicy wstrzymywał przyjazd Brzezinskiego?

Mark Brzezinski zastąpił na stanowisku ambasadora USA w Polsce Georgette Mosbacher, ale stało się to aż pół roku po jej wyjeździe. Przez ten czas placówka kierował charge d’affaires Bix Aliu.



Czytaj więcej Polityka Ambasador USA: W pełni rozumiemy, dlaczego prezydent skierował ustawę do TK - Jesteśmy doskonale świadomi tego, co niepokoi wiele osób odnośnie tej ustawy - powiedział w TVN24 BiS ambasador USA Mark Brzezinski, komentując podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o zbadaniu rosyjskich wpływów, tzw. Lex Tusk.

Jak pisał wówczas Onet, to ówczesny rząd Zjednoczonej Prawicy miał blokować przyjazd Brzezinskiego,syna Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy prezydenta Jimmy'ego Cartera.



Według Onetu, rząd poinformował stronę amerykańską, że nie może zaakceptować kandydatury Brzezinskiego, dopóki ten nie zrezygnuje z polskiego obywatelstwa. "Polskie władze twierdzą, że Brzezinski ma obywatelstwo RP z mocy prawa, gdyż jego ojciec Zbigniew Brzeziński był przed II wojną światową obywatelem RP" - pisał Onet. Rząd powołał się na ustawę o polskim obywatelstwie, według której obywatelem RP jest każda osoba, której co najmniej jedno z rodziców jest lub było Polakiem, a polski obywatel nie może być ambasadorem obcego kraju w Polsce.