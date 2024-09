200 km Tyle liczyć ma ogrodzenie na granicy Finlandii z Rosją

Helsinki przekonują, że Rosja używa imigrantów do prowadzenia „wojny hybrydowej”. Aby zabezpieczyć granicę Finlandia buduje obecnie ogrodzenie na kilku odcinkach granicy liczących łącznie ok. 200 km (granica Rosji z Finlandią liczy łącznie ok. 1 350 km).



Na granicy Norwegii z Rosją jest już ogrodzenie. Ma 200 metrów długości

Mehl przyznaje, że działania Finlandii mogą okazać się inspiracją dla Norwegii. Postulat budowy ogrodzenia na granicy ma wspierać komendant policji z okręgu Finnmark.



Obecnie ogrodzenie – długie na ok. 200 metrów i wysokie na 3,5 metra – znajduje się jedynie w rejonie przejścia granicznego Storskog. Ogrodzenie to pojawiło się w 2016 roku po tym, gdy w 2015 roku przez granicę Rosji z Norwegią przeszło ok. 5 tys. uchodźców.

Norwegia, podobnie jak Finlandia, jest członkiem NATO. Kraj nie należy do UE, ale jest częścią strefy Schengen.