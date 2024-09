Polskie władze traktują też rozmowy z Ukraińcami jako część polityki krajowej. Stawiają na ostrzu noża kwestię sprzed przeszło ośmiu dekad: Rzeź Wołyńską. Grożą już teraz, że jeśli Kijów nie da przyzwolenia na ekshumację polskich ofiar, droga Ukraińców do Unii może zostać zablokowana. Dla Ukrainy, która mierzy się z egzystencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji, podejmowanie tematu, który wskazuje na niechlubną przeszłość kraju, jest wyjątkowo trudne. W felietonie dla „Rzeczpospolitej” poprzednik Sikorskiego Jacek Czaputowicz określił tę strategię „polityką hieny” i przypomniał, jak wykorzystując niedolę Czechosłowacji nasz kraj przejął w 1938 roku Zaolzie, co odwróciło się przeciwko Polsce. Jednak rząd Donalda Tuska nie chce wykazywać się słabością w sprawie, którą PiS łatwo mógłby wykorzystać w kampanii przed wyborami prezydenckimi.

Koncepcja jednoczesnego przyjęcia do UE dziewięciu krajów kandydackich to de facto recepta na zablokowanie całego procesu

W grudniu 2023 roku Rada Europejska podjęła jednomyślnie decyzję o rozpoczęciu rokowań akcesyjnych dzięki fortelowi: Orbán wyszedł z sali. Węgrzy jako rekompensatę uzyskali jednak uwolnienie przez Komisję Europejską 10 mld euro funduszy europejskich. Takiego układu nie da się jednak powtórzyć przy otwieraniu każdego z rozdziałów rokowań, co również wymaga jednomyślności. Tym bardziej, że – jak wynika z naszych informacji – Polska opowiada się za utrzymaniem w tej sprawie weta, z czego niektóre kraje członkowskie byłyby gotowe zrezygnować.

Otwarcia ilu rozdziałów rokowań z Ukrainą można więc spodziewać się w trakcie polskiego przewodnictwa? Komisja Europejska uważa, że spośród 35 rozdziałów tylko w 5 Ukraina jest „dobrze” przygotowana. Ale to obszary relatywnie łatwe, gdy idzie o dopasowanie się do prawa unijnego: koordynacja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, energia, unia celna oraz transformacja cyfrowa i media. Wiele krajów członkowskich może więc sięgnąć po ten argument, wetując otwarcie pozostałych obszarów rokowań.

Odrębnym problemem jest wpływ Moskwy na część państw UE. W polskiej ocenie chodzi nie tylko o Węgry, ale o blok węgiersko-słowacki. Ale, jak pokazują sondaże, także w Bułgarii, Grecji i na Cyprze rekordowy w Unii udział społeczeństwa nie aprobuje przyjęcia do Wspólnoty Ukrainy. Kreml może łatwo to wykorzystać, aby hamować akcesję Ukraińców do Wspólnoty.

Innym problem są kraje bałkańskie. Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Kosowo i Albania od lat pukają do drzwi zjednoczonej Europy. Niektóre kraje członkowskie, jak Włochy czy Austria, zapowiadają, że nie zgodzą się na przyjęcie Ukrainy do UE, jeśli jednocześnie nie znajdą się w niej bałkańscy kandydaci. Forsują opcję „big bangu”: równoczesnego przyjęcia do Unii dziewięciu państw (a więc także Mołdawii i Gruzji). Ta idea została co prawda wykorzystana w 2004 roku, gdy do UE przyjęto jednocześnie dziesięć państw. Ale okoliczności był wówczas radykalnie inne. Teraz taka koncepcja, której Polska jest przeciwna, także może zostać łatwo wykorzystana przez Moskwę, aby zamrozić rokowania. A to dlatego, że kraje bliskie Kremlowi, takie jak Serbia, w praktyce nie zamierzają robić postępów na drodze do przyjęcia warunków członkostwa.