Za co Piotr Wawrzyk stracił stanowisko wiceszefa MSZ? W tle fałszywi filmowcy z Indii

Czytaj więcej Polityka Radosław Fogiel o aferze wizowej: Cień wątpliwości, dlatego wiceminister Piotr Wawrzyk został odwołany Trwa postępowanie wyjaśniające, na razie nie ma żadnych podejrzanych w tej sprawie, nikomu nie postawiono zarzutów - mówił w rozmowie z Radiem Zet Radosław Fogiel, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, pytany o tzw. aferą wizową w związku z którą stanowisko stracił wiceszef MSZ.

Ostatecznie, pod naciskiem ludzi Wawrzyka, pracownicy konsulatu w Mumbaju przyznali grupie budzącej wątpliwośći wizy Schengen - przy czym były to wizy jednokrotnego użytku. Kobos domagał się tymczasem wiz wielokrotnego użytku tłumacząc, że filmowcy mogą potrzebować kilku wizyt w Polsce w krótkim czasie. Pod naciskiem kierownictwa Departamentu Konsularnego MSZ ostatecznie 36 osób dostało wizy wielokrotnego użytku.



Następnie - jak pisze Onet - do placówek w Indiach trafia kolejny e-mail, w którym zgłoszono ok. 100 osób z Indii mających również kręcić w Polsce film ("Milton in Malta"). I znów część filmowców składała wnioski w New Delhi, a większość (80 osób) - w Mumbaju. W tym przypadku jednak konsulowie postanowili sprawdzić rzekomych filmowców - i pojawili się na przesłuchaniach prowadzonych przez wynajętą przez MSZ firmę VFS Global. Okazuje się, że jeden z aktorów nie potrafi pokazać żadnego fragmentu swojego filmu w sieci, a choreograf nie umie tańczyć. W dodatku filmowcy nie znają żadnych języków obcych. Nigdy nie wyjeżdżali za granicę.



Gdy wśród składających wnioski wizowe rozchodzi się informacja, że konsulowie sprawdzają ich związki z produkcją filmową, reszta ekipy ucieka - pisze Onet. Gdy jednak konsulowe wyjeżdżają, "filmowcy" wracają do punktu firmy VFS, by złożyć aplikacje, które wkrótce trafiają do konsulatu.



Czytaj więcej Polityka Afera wizowa. Interwencja Konfederacji w kolejnym resorcie. Bosak nie chce "uników" Współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak złożył interwencję poselską w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w związku z tzw. aferą wizową. - Pytamy, czy pani minister chce tuszować skalę ruchu migracyjnego przed wyborami - mówił poseł.

W tym czasie - jak pisze Onet - polscy dyplomaci otrzymują od Amerykanów informację o nowym kanale przerzutu imigrantów z Indii do USA przez Europę. Polscy dyplomaci proszą wtedy Amerykanów o sprawdzenie pierwszej, 36-osobowej grupy Hindusów, którzy dostali wizy po złożeniu wniosków w Mumbaju. Ostatecznie Amerykanie poinformowali, że 21 z 36 z tych osób znalazło się w Meksyku, skąd próbowali przedostać się do USA. - To przesądziło o dymisji Wawrzyka. Przecież ktoś wziął za to pieniądze, to oczywiste. A ponieważ Wawrzyk jest w kręgu podejrzeń, to trzeba się go było ekspresowo pozbyć i skreślić z list wyborczych - twierdzi doświadczony dyplomata.