Afera wizowa. Interwencja Konfederacji w kolejnym resorcie. Bosak nie chce "uników"

- Pytamy, czy pani minister chce tuszować skalę ruchu migracyjnego przed wyborami - powiedział szef koła Konfederacji przypominając, że Prawo i Sprawiedliwość kwestię przyjmowania "tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki" postanowiło postawić w ogólnokrajowym referendum, które zostanie przeprowadzone 15 października, w dniu wyborów do Sejmu i Senatu.

Bosak zaznaczył, że w 2022 r. wydano 136 tys. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców z państw muzułmańskich. - MSZ pracował nad tym, żeby przenieść obsługę ruchu migracyjnego z dwudziestu różnych państw, z których trzynaście to państwa większościowo lub znacząco muzułmańskie, w których w sumie mieszka kilkaset milionów muzułmanów, którzy mogliby przyjechać do Polski. MSZ chciał to wszystko przenieść do internetu. Rozporządzenie w tej sprawie było już gotowe - mówił poseł dodając, że Konfederacja pierwsza nagłośniła sprawę i że to po jej interwencji MSZ wycofało się z projektu.

Czytaj więcej Polityka Handel polskimi wizami. Media: Przed ambasadą w Afryce stoiska z podstemplowanymi dokumentami W jednym z afrykańskich państw przed polską ambasadą stały stoiska, na których można było kupić podstemplowane dokumenty wizowe - informuje Radio Zet powołując się na wypowiedź urzędnika MSZ.

- Za to rozporządzenie zdaje się odpowiedzialny był prof. Piotr Wawrzyk, polityk przez kilkanaście lata PSL-u, za stanowisko wzięty przez rząd PiS - powiedział Bosak.

- Przypomnijmy, że to w Łodzi (...) miało powstać internetowe centrum obsługi tego ruchu. I dzisiaj dowiadujemy się, że osoby związane z nim rodzinnie mogły na tym jakieś korzyści odnosić - kontynuował deklarując: - My oczekujemy konkretnych odpowiedzi, a nie uników.

Bryłka: Mamy do czynienia z wielką aferą wizową

Rzeczniczka Konfederacji Anna Bryłka przypomniała, że przedstawiciele formacji byli wcześniej z interwencją w Ministerstwie Spraw Zagraniczych. - Mamy do czynienia z wielką aferą wizową, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo Polaków. No i jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, również z doniesień prasowych, okazuje się, że to całe śledztwo, które właśnie przeprowadzane jest przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w MSZ, jest spowodowane naciskiem zagranicznych partnerów, ponieważ w tej sprawie toczy się międzynarodowe śledztwo dotyczące tego, że Polska ułatwiała wjazd do strefy Schengen i do Unii Europejskiej obywatelom państw Azji, państw Bliskiego Wschodu, państw Afryki i w tej sprawie toczy się międzynarodowe śledztwo, które m.in. dzisiaj wyjaśnia również CBA w MSZ - mówiła.