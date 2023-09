Radosław Fogiel o aferze wizowej: Cień wątpliwości, dlatego wiceminister Piotr Wawrzyk został odwołany

Fogiel mówił też, że komisja spraw zagranicznych, na czele której stoi, "wizami się nie zajmuje".



- Śledzimy to, jeśli będzie taka potrzeba, to być może się w tej sprawie nawet spotkamy - dodał.



- Możemy poprosić konkretnego ministra o konkretne informacje - sprecyzował. Na pytanie czy to zrobi odparł, że "dziś jeszcze nie odpowie na to pytanie". - Jest pytanie czy koledzy posłowie będą skłonni porzucić swoje okręgi - stwierdził. - Tę sprawę mają wyjaśnić odpowiednie służby, a nie sejmowe komisje - mówił też.



- Komisja nie ma narzędzi, by te sprawy wyjaśniać. Może uzyskiwać informacje - przekonywał też i zarzucił, że opozycja chciałaby zrobić "polityczną szopkę" na posiedzeniu komisji w związku z tą sprawą.



- Trwa postępowanie wyjaśniające, na razie nie ma żadnych podejrzanych w tej sprawie, nikomu nie postawiono zarzutów - zaznaczył Fogiel.



Na pytanie o doniesienia Radia Zet na temat handlu wizami przed ambasadą Polski w Afryce Fogiel odparł, że "jeżeli jest to prawdą jest to skandalem i ktoś musi za to ponieść odpowiedzialność". - Ale powtarzam, jeżeli jest to prawdą. Mamy do czynienia z informacją medialną - dodał.