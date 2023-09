Prokuratura podkreśla, że „nieprawdziwa jest również informacja podawana przez 'Gazetę Wyborczą', wskazująca, że postępowanie to zostało zainicjowane przez zagraniczne służby innych państw oraz że polskie służby zostały zmuszone do działania. Od samego początku śledztwo to jest prowadzone przez CBA oraz polską Prokuraturę i rozpoczęło się w oparciu o informacje polskich służb. W sprawie są na bieżąco wykonywane czynności procesowe oraz gromadzony jest materiał dowodowy”.

Od samego początku śledztwo ws. tzw. afery wizowej jest prowadzone przez CBA oraz polską Prokuraturę

Jak pisała „Rzeczpospolita” departament konsularny MSZ miał naciskać na placówki dyplomatyczne, by te zwiększyły liczbę wydawanych wiz.

MSZ wiosną stworzył nawet rozporządzenie, które rozszerzało katalog obywateli z 20 państw z ułatwionym dostępem do polskiego rynku pracy (dla których decyzje wizowe miały być podejmowane przez urzędników MSZ pracujących w centrum wizowym) był wiceminister Wawrzyk (pisały o tym wiosną media). MSWiA podało wczoraj że to ono zablokowało wejście w życie tego rozporządzenia.

