To kolejna z prób rakietowych, przeprowadzonych od początku roku przez Pjongjang, który w 2023 roku wystrzelił już ponad 20 rakiet, w tym m.in. pocisk międzykontynentalny o zasięgu pozwalającym razić cele w USA.

W czasie poniedziałkowego testu pociski wystrzelono z prowincji Hwanghae Północne. Wystrzelone pociski przeleciały ok. 370 km, zanim spadły do wóda Morza Japońskiego (Wschodniego), poza japońską wyłączną strefą ekonomiczną - jak wynika z informacji przekazywanych przez rząd Japonii.



Armia Korei Południowej "zdecydowanie potępiła" próbę rakietową Pjongjangu jako "poważną prowokację" naruszającą rezolucje RB ONZ i wezwała do natychmiastowego wstrzymania takich prób.

"Będziemy uważnie obserwować różne działania Korei Północnej i utrzymywać stałą gotowość w oparciu o potencjał do zdecydowanej odpowiedzi na wszelkie prowokacje" - głosi komunikat Połączonego Kolegium Szefów Sztabów Korei Południowej.

Korea Południowa zapowiada jednocześnie kontynuowanie ćwiczeń z armią USA zgodnie z planem.



Przeciwko testowi przeprowadzonemu przez Koreę Północną protestowała też Japonia. Rząd w Tokio podkreślił, że takie testy zagrażają bezpieczeństwu i pokojowi Japonii, regionu i społeczności międzynarodowej.

Do najnowszego testu doszło w czasie, gdy amerykański lotniskowiec USS Nimitz i towarzysząca mu grupa uderzeniowa ma we wtorek wpłynąć do południowokoreańskiego portu w Busan.



Przed przybyciem do portu lotniskowiec i towarzyszące mu okręty biorą udział w ćwiczeniach z okrętami Korei Południowej u południowego wybrzeża Półwyspu Koreańskiego - poinformowało południowokoreańskie Ministerstwo Obrony.

We wtorek amerykański lotniskowiec USS Nimitz i towarzysząca mu grupa uderzeniowa mają wpłynąć do portu Busan, w Korei Południowej



W ubiegłą środę Korea Północna wystrzeliła kilka rakiet manewrujących w ramach ćwiczeń, które miały symulować przeprowadzenie ataku z użyciem broni atomowej.



Z kolei w piątek Pjongjang testował podwodnego drona, zdolnego przenosić pociski uzbrojone w głowice atomowe.



Testy rakietowe przeprowadzane intensywnie przez Koreę Północną towarzyszyły zakończonym w ubiegłym tygodniu ćwiczeniom armii USA i Korei Południowej "Tarcza Wolności 23" - największym takim ćwiczeniom od 2017 roku. Korea Północna określała ćwiczenia mianem "próby przed inwazją", tymczasem Seul i Waszyngton zapewniają, że ćwiczenia miały charakter wyłącznie defensywny.