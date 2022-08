Griner została zatrzymana na lotnisku w Moskwie, w jej bagażu znaleziono wkłady do e-papierosów zawierające marihuanę.



Gwiazda WNBA została skazana na 9 lat więzienia.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja. Amerykańska koszykarka Brittney Griner skazana na 9,5 roku więzienia Gwiazda WNBA Brittney Griner, uznana za winną przemytu narkotyków, została skazana przez rosyjski sąd na 9 i pół roku więzienia i grzywnę w wysokości 1 miliona rubli (około 16 400 dolarów).

Władze USA prowadzą z Rosją negocjacje, w celu wymiany Griner i przetrzymywanego w Rosji od 2018 roku Paula Whelana za Wiktora Buta, skazanego w USA na 25 lat za handel bronią.

Dziś zamiar wyjazdu do Rosji ogłosił Dennis Rodman, były gwiazdor NBA. Poinformował on stację NBC News, że otrzymał pozwolenie na wjazd do Rosji, gdzie zamierza pomóc w uwolnieniu Griner.

Jeśli Rodman pojedzie do Rosji, nie będzie to pierwszy raz, kiedy "wtraci się" do oficjalnej dyplomacji z przywódcą, który ma napięte stosunki z USA.



Rodman chwali się znajomością z dyktatorami ze Wschodu. Utrzymywał bliskie relacje z Kim Dzon Unem, a po podróży do Moskwy w 2014 roku stwierdził, że Władimir Putin jest "cool".

W 2018 roku pojawił się na marginesie spotkania byłego prezydenta Donalda Trumpa z Kimem w Singapurze. Przypisał sobie także pomoc w uwolnieniu Amerykanina Kennetha Bae z Korei Północnej.

Administracja Joe Bidena uważa, że inicjatywa Rodmana może przynieść więcej szkody niż pożytku ws. Brittney Griner.



- Powszechnie wiadomo, że ​​administracja złożyła Rosjanom znaczącą ofertę i wszystko inne niż dalsze negocjacje za pośrednictwem ustalonego kanału prawdopodobnie skomplikują i utrudnią wysiłki na rzecz uwolnienia pani Griner – powiedział wysoki rangą urzędnik administracji Bidena.