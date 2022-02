Ukraina twierdzi, że Rosja zgromadziła 115 tys. żołnierzy w pobliżu jej granic, podsycając obawy przed zbliżającą się inwazją. Moskwa zaprzecza takim planom, ale Waszyngton ogłosił w środę, że wyśle dodatkowe siły, by chronić Europę Wschodnią.

Reklama

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow na telekonferencji z dziennikarzami potępił rozmieszczenie wojsk USA w Europie.

- Jest oczywiste, że nie są to kroki zmierzające do deeskalacji napięcia, ale wręcz przeciwnie, są to działania, które prowadzą do wzrostu napięcia - powiedział.

- Nieustannie wzywamy naszych amerykańskich partnerów do zaprzestania zaostrzania napięć na kontynencie europejskim. Niestety, Amerykanie nadal to robią - dodał.

Reklama

Prezydent Władimir Putin powiedział we wtorek, że Zachód zignorował główne obawy Rosji i oskarżył Stany Zjednoczone o próbę wciągnięcia jego do wojny, choć zaznaczył, że Rosja jest nadal zainteresowana dialogiem.

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow ma opuścić tegoroczną Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa, która odbędzie się w dniach 18-20 lutego, jak podała w czwartek gazeta "Kommiersant".

Putin, który wykorzystał to wydarzenie w 2007 roku, by wygłosić przemówienie potępiające to, co określił jako chęć USA do dominacji nad światem, również nie weźmie w nim udziału - podał Kreml.