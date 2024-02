Martyna Wojciechowska, Małgorzata Kidawa-Błońska, Szymon Hołownia, Barbara Nowacka, Dariusz Wieczorek, Izabela Leszczyna, Katarzyna Kotula, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Monika Horna-Cieślak, Marcin Wiącek, Kawalerowie i Damy Międzynarodowego Orderu Uśmiechu – to tylko część osób, które w najbliższy czwartek, 15 lutego, będą rozmawiały w Senacie o kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Wydarzenie organizuje Akcja Uczniowska wspólnie z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej.

„Będzie to pierwsze tak duże wydarzenie w zakresie zdrowia psychicznego ostatnich lat, spodziewamy się ponad 150 osób” – zapewniają organizatorzy.

Podczas zaplanowanej na cztery godziny debaty aktywiści, eksperci wraz z rządzącymi będą tworzyć dokument– Pakt Zdrowia Psychicznego – który zostanie też podpisany i przekazany rządowi.

W ośmiu województwach przybyło prób samobójczych dzieci i młodzieży

Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży to obecnie jeden z największych problemów, z którymi zmagają się młodzi ludzie, ich rodziny, szkoły i system opieki zdrowotnej. – Wszystkie badania w ostatnim czasie pokazują, że dzieci są samotne. A przecież żadne z nich nie żyje na bezludnej wyspie, wszystkie są tu i teraz. Mimo wszystko ten świat dorosłych nie jest przez nie postrzegany jako bezpieczne miejsce. Widzimy to po liczbie prób samobójczych, samobójstw, zachorowań na depresje. O tym się mówi coraz głośniej, na poważnie. Tak trzeba robić, by ten problem rozwiązać – mówi w wywiadzie dla rp.pl Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka.