Łódź nadal dopłaca do procedury in vitro. Nabór wniosków właśnie ruszył

Nabór wniosków rozpoczął się we wtorek 2.stycznia. Do programu może przystąpić para, która w dniu kwalifikacji do niego mieszkała w Łodzi i w tym mieście rozliczała się z podatku dochodowego. Z dofinansowania mogą korzystać kobiety do 40 lat (w wyjątkowych przypadkach, po konsultacji z lekarzem, do 42 lat). Program jest dostępny zarówno dla małżeństw i związków nieformalnych.

PiS zlikwidowało, teraz program wrócił

Likwidacja dofinansowania procedury in vitro z budżetu państwa było pierwszą decyzją podjętą przez PiS, gdy ugrupowanie to doszło do władzy w 2015 r. Uznano, że „Polski na to nie stać’.

Od 2016 r. roku pary borykające się z problemem niepłodności mogły liczyć na dofinansowanie ze strony niektórych samorządów – nie tylko łódzkiego, ale także np. mazowieckiego, krakowskiego czy wrocławskiego.

Obecna koalicja rządząca zdecydowała się – w pierwszej kolejności – na przywrócenie finansowania in vitro, na który w budżecie przewidziano 500 mln zł. - Powołujemy zespół ekspertów złożony z lekarzy i bioetyków, który opracuje program. Chcemy, żeby program ruszył od 1 czerwca 2024 r. – mówiła podczas ostatniej w ubiegłym roku konferencji prasowej minister zdrowia Izabela Leszczyna.