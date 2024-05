Jak lepiej zadbać o pacjentów z SM?

W momencie kiedy pacjenci nie są diagnozowani i nie roztoczy się nad nimi szybko opieki, pacjent krąży w systemie, nie otrzymuje leczenia, które mogłoby zahamować postęp jego choroby, a choroba niestety postępuje prof. Alina Kułakowska

- Jak widzimy pacjentki i pacjentów, a najczęściej to są pacjentki – taka jest charakterystyka tej choroby, że dotyka przede wszystkim kobiety – to diagnoza jest stawiana głównie w wieku 20-30 lat, czyli na początku drogi zawodowej – mówiła dr Gałązka-Sobotka. A to oznacza, że choroba, która może prowadzić do niepełnosprawności i obniżenia jakości życia, ma ogromny wpływ na możliwości realizowania funkcji zawodowych i osobistych. Dr Gałązka-Sobotka podkreślała, że system ochrony zdrowia powinien dostarczać prócz opieki, optymalne wyniki leczenia. - Opóźnienie w rozpoczęciu leczenia sprawia, że nie osiągniemy optymalnego wyniku leczenia. Możemy zrefundować najlepsze narzędzia, ale poprzez bariery organizacyjne używamy ich w nieodpowiednim czasie, co nie pozwala na osiągnięcie optymalnych rezultatów – mówiła. Podkreśliła konieczność dalszych prac nad poprawą organizacji opieki. Ostatecznie, poprawa jakości życia pacjentów z SM wymaga kompleksowego podejścia i koordynacji na wszystkich poziomach systemu ochrony zdrowia. Dzięki temu pacjenci będą mogli efektywnie korzystać z dostępnych technologii i osiągać lepsze wyniki leczenia.

Doświadczenia pacjentów z SM

Aneta Wąż choruje na SM od dziewięciu lat. Dzieląc się podczas debaty swoją historią, mówiła zarówno o wyzwaniach, jak i potrzebie lepszej koordynacji opieki nad pacjentami z SM.

- Pamiętam czasy, kiedy leków na rynku było trzy albo cztery i one wszystkie były raczej z tzw. niskiej efektywności. Mam to nieszczęście albo szczęście w nieszczęściu, że moja diagnoza była dosyć szybka, natomiast mój SM był dosyć intensywny. To znaczy, że miałam rzuty bardzo często, więc szybko dotarłam do momentu, w którym możliwości mojego leczenia się kurczyły – mówi Aneta Wąż. Momentem przełomowym w jej historii była reakcja alergiczna na ostatni dostępny dla niej lek. - Rzuty, postępująca niepełnosprawność i świadomość, że zostaję bez leczenia. To był moment, kiedy po prostu załamałam się psychicznie i doznałam bardzo ciężkiej depresji, z której wychodziłam przez następne dwa lata. Był to dla mnie czas potwornie ciężki i bardzo wymagający – wspominała pacjentka. Stąd ważna jest koordynowana opieka i szybki dostęp do wsparcia psychologicznego. - Gdyby w tamtym momencie była opieka koordynowana, gdyby była możliwość szybkiej konsultacji z psychologiem, to wpływ tego zdarzenia może by nie zniknął, ale na pewno kosztowałoby to mnie o wiele mniej – zaznacza.

Perspektywa Ministerstwa Zdrowia

Dominika Janiszewska-Kajka, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, zaznaczyła, że ministerstwo wsłuchuje się w głosy pacjentów i ekspertów, by dostosować system do ich potrzeb. Podkreśliła, że ministerstwo i NFZ odpowiedziały na potrzeby pacjentów w zakresie dostępu do nowoczesnych terapii lekowych. Jednak głównym wyzwaniem pozostaje dostęp do kompleksowej opieki oraz wczesnej diagnostyki. - Potrzeba dostępu do kompleksowej opieki bardzo mocno wybrzmiewa w państwa głosach. Wczesna diagnostyka i zaopatrzenie w wiedzę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz ich zaangażowanie w ten etap podstawowy są kluczowe – dodała.